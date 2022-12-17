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北市長柯下蔣上 陽明山保護區變更住宅區又要闖關

記者林媛玲、鄭朝陽／台北17日電
陽明山保變住6之6環評案爭議多年，環團一再赴北市府抗議，市長柯文哲任內並未放行。（本報資料照片）
陽明山保變住6之6環評案爭議多年，環團一再赴北市府抗議，市長柯文哲任內並未放行。（本報資料照片）

陽明山保護區變更住宅區（保變住）能否開發吵嚷25年，柯市府八年內，指標個案保變住6-6仍闖關失敗，但蔣萬安當選市長後，不僅住6-6案地主提起行政訴訟，鄰近的住6-5地主也向市府送件申請準備闖關。陽明山居民及在地環境團體憂心北市府因為「國民黨回來了」，過去擋下開發案的官員幾乎被換光，台北人的後花園恐失守。

陽明山住6-6開發案前年遭逆轉須重辦環評，開發商提出訴願被駁回，近日再提行政訴訟...
陽明山住6-6開發案前年遭逆轉須重辦環評，開發商提出訴願被駁回，近日再提行政訴訟試圖翻案，將連動周邊的住6-4及6-5開發案。（本報資料照片）

早年因台北市中心區發展快速，加上人口成長、住宅需求增加，1979年都市計畫通盤檢討時，把包含陽明山在內的25處保護區變更為住宅區，住6-6是陽明山六個保變住案中，第一個走開發程序的案子，位於陽明山菁山路南側（原美軍電台附近），坡地最陡峭，一路往山下則是6-5及6-4，接近半山腰處。6-4到6-6三案占地約150公頃，開發後約可進住1.6萬人，房產價值可觀。

不過，住6-6案環評程序就走了25年，北市環評大會2020年10月決議開發商重辦環評，但開發商不服，提訴願被駁回。北市府官員說，所幸未翻案成功，否則等同打開6-4及6-5案開發之門，陽明山保護區將有骨牌效應，環境衝擊不堪設想。

但開發商近日已提起行政訴訟，21日開庭。環保局表示，去年訴願過程公開透明、程序完備，對此案持樂觀態度，也尊重開發商訴訟的權益；若開發商勝訴，屆時就看蔣市府是否上訴。

不僅住6-6案要捲土重來，連規模約49公頃的住6-5案，開發商也向市府掛號籌組重畫會。地政局土地開發總隊證實已審核申請案，業者若能募集過半地主同意開發，可啟動後續都市計畫變更及環評等程序。

住6-5案的住戶說，北市人口逐年減少，已無開發保護區需求，若開發，肯定讓長年塞車的仰德大道更雪上加霜；環團也憂心開發遇極端天氣，若造成土石流，恐讓天母成受災戶。住戶說，這些建商一直不死心，就是看準開發的驚人暴利，而透過買廢地稀釋現住戶高價值建地的「洗地」手法，是不正義的巧門。

有住戶表示，陽明山是限建區，現在不能隨意整修老舊房舍，建商卻可堂而皇之以重畫之名大規模開發，道理何在？住戶都對蔣市府沒信心，憂心無法阻擋財團攻城掠地。

國民黨市議員汪志冰說，蔣萬安還沒上任，帳不該算在國民黨身上，要看蔣市府未來如何解決這難題，但她認為此議題短期內恐找不到解套的辦法。

國民黨

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