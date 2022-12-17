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疫後缺工 觀光業笑不出來：有單不敢接

台灣新聞組／台北17日電
疫情趨緩、旅遊業復甦，卻面臨遊覽車缺司機的窘境，示意圖，人物與新聞無關。(本報資料照片)
疫情趨緩、旅遊業復甦，卻面臨遊覽車缺司機的窘境，示意圖，人物與新聞無關。(本報資料照片)

疫情解封，台灣各行各業逐步復甦，觀光業者卻笑不出來，不僅飯店業普遍缺工，遊覽車業、旅行業也同樣面臨缺工問題，導致出現有單不敢接的窘境。儘管業者希望政府放寬餐飲及婚宴產業引進外籍移工限制，不過學者認為，現在只是屬於暫時性而非結構性缺工，只要雇主願意提出更好的薪資福利條件，人才會慢慢回流。

飯店業普遍缺工，台北新板希爾頓酒店行銷副理陳毅維表示，疫情爆發後，很多員工都陸續離職，目前雖持續徵才，但多數離職員工都已找到其他工作，短期內還無法補足缺額。

高雄市遊覽車公會常務理事李鴻藤說，很多司機在疫情期間為了討生活轉職，改送貨、送餐或開公車、計程車等，很多司機還在觀望，不太敢捨棄現在的工作回來開遊覽車，就怕疫情又突然捲土重來，高雄現在至少缺了2000名遊覽車司機。

與遊覽車公司共生的旅行社同樣也面臨人力荒，專營國旅的高雄旅行社表示，旅行社也缺員工、導遊和領隊，解封後已積極徵才，但目前人力僅過去的五至六成，因應之道就是不接急單、臨時單，以免人力不足賠上服務品質。

台灣連鎖加盟促進協會副秘書長蔡孟叡表示，近年餐旅業缺工危機，業者急跳腳，希望政府放寬引進外籍移工限制。但高雄市勞工局副局長陳石圍、新北市勞工局長陳瑞嘉都認為，求才也要競爭，薪資才是關鍵因素。

台大國發所副教授辛炳隆說，引進移工等於排擠年輕人及婦女二度就業機會，且更難改善低薪困境。勞政機關也應介入輔導協助。例如，退房與入住時段可以區隔離尖峰，避免人力需求落差過大，鼓勵房客在離峰時段入住給予優惠，就能改善。

元智大學EMBA兼任副教授高仁山則樂觀認為，台灣屬勞力封閉市場，勞力只能在各行業間相互流動，觀光餐飲等實體服務業目前缺工，是因疫情下大批勞工遭解聘或轉職到其他行業，導致開放後人力青黃不接，建議業者徵才時，應明訂升遷、加薪方式，勞工對於工作未來有所期待時，自然可吸引人才、留住人才。

疫情 勞工 觀光

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