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揚言散播交往期間性愛影片 他硬上前女友遭判刑

記者邵心杰／台南17日電
顏男揚言在網路上散播交往期間所拍攝的性愛影片及裸照，對前女友強制性交得逞，還恫嚇女方兩周後再見，遭以強制性交、恐嚇危害安全罪判刑。（本報資料照片）
顏男揚言在網路上散播交往期間所拍攝的性愛影片及裸照，對前女友強制性交得逞，還恫嚇女方兩周後再見，遭以強制性交、恐嚇危害安全罪判刑。（本報資料照片）

顏姓男子今年5月間被女友分手後心有不甘，7月3日約她出來打砲，否則將在網路上散播交往期間所拍攝的性愛影片及裸照，對前女友強制性交得逞，還恫嚇女方兩周後再見，前女友不甘遭糟蹋，報警處理，他否認恐嚇女方就範，遭以強制性交、恐嚇危害安全罪判刑。

檢警調查，顏與前女友今年5月底因個性不合而分手，交往期間約6個月。顏心有不甘，7月3日下午傳簡訊給前女友，約在咖啡店見面時，恐嚇女方與他性交，否則將把雙方交往期間內，在其租屋處拍攝性愛影片及裸照，PO上網路散播。女方擔心私密影片外流，當晚在汽車旅館內被硬上。

女方要求顏刪除其性愛影片及裸照，顏當場刪除手機內性愛影片及裸照，卻又恫嚇女方有備份檔案，並要求兩周後再與他性交，隨後騎乘機車離開。

前女友因不願再次受害，翌日報警處理，經警調取其案發當日相關監視攝影畫面，依法將顏男拘提到案，並在顏租屋處內扣得女方性愛影片及裸照手機兩支。

顏辯稱，7月3日當天在星巴克咖啡店，跟女方談判不成，才決定分手的。他說，沒有向女方說過如果不跟他發生性關係，他就要在網路上散播私密影片及裸照的話；但他提議以刪除私密影片及裸照為交換條件，讓女方不得不同意與他發生性關係。

他也否認兩周後要再與他性交，他只跟女方說兩周後如果可以的話，再約咖啡店聊天，聊一些以前出遊時拍的照片、影片等等比較開心的事情，「好聚好散」。

女方指出，雙方於5月底已經分手，她跟顏分手的原因就是顏太干擾她個人私生活，他控制慾及占有慾都非常強，後來她受不了，還有去看精神科，醫生說她有憂鬱症傾向，就是因為顏帶給她的精神壓力太大了，她受不了就跟顏提分手。

她說，是看到顏傳送的「明天等到2：30沒出現只好去你家找妳了」的簡訊，覺得語帶恐嚇，才依照簡訊內容到咖啡店跟顏見面。當天赴約前，擔心顏對她不利，還先到連鎖百貨店買了美工刀防身，且到第一家汽車旅館時，她還詢問有無警報系統，櫃台人員察覺有異拒絕提供服務，改至第二家，她未再詢問警報系統才順利入內。

台南地院審酌，顏因與前女友的感情糾紛，不思理性處理，竟未克制己身情慾，而以危害名譽的恐嚇手段，對前女友強制性交既遂，對其性自主決定權造成極大損害，致使女方身心受創，又以恐嚇危害名譽的方式，企圖故技重施，造成女方心理懼怖，產生負面影響，且未和解等一切情狀，依法量刑。

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