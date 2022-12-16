連4升 央行升息半碼 經濟成長不保3

央行總裁楊金龍會後宣布升息半碼(0.125個百分點)，並預測今年經濟成長率2.91％，明年下修為2.53%。(記者曾吉松／攝影)

聯準會（Fed）昨天宣布升息 2碼（0.5個百分點），台灣中央銀行也跟進宣布升息半碼（0.125個百分點），利率 「連4升」。央行 總裁楊金龍表示，若央行可確認明年通膨率降至2%以下，就會停止升息，但預估明年第1季核心消費者物價指數（CPI）年增率仍會高於2%，暗示明年首季仍可能升息。

此外，楊金龍指出，考量全球不確定性上升，台灣出口已出現衰退，央行預測今年經濟成長率將至2.91%，明年也下修為2.53%，今、明年都無法「保3」。

聯準會決定升息2碼，比之前每次3碼的升幅縮小，聯邦基金利率來到4.25%至4.5，利率升到15年來高點；但利率預測「點陣圖」顯示，聯準會明年將繼續升息。主席鮑爾說，目前並未考慮明年開始降息，但暗示明年2月可能將升息幅度縮到1碼。

聯準會升息兩碼，有央行官員認為，由於市場原先預期太過鴿派，但這次鮑爾談話比預期偏「鷹」，但也不是非常「鷹」，妙喻這次聯準會鷹派應是「貓頭鷹」。

央行今年3月以來累計升息幅度為2.5碼，存款準備率也調升兩碼。楊金龍說，有3位理事持不同看法，認為物價未完全緩和，建議應升息1碼；但考量明年經濟成長率下修幅度大，因此貨幣政策基調採取「溫和緊縮」。此外，楊金龍說，台美的經濟情況與通膨不一樣，「台灣央行停止升息的時間會比美國快」。

在央行升息半碼後，以央行公布5大行庫10月平均房貸利率1.827%計算足額反映的利率，將來到1.952%。

通膨方面，央行預估明年CPI及核心CPI年增率各為1.88%及1.87。由於央行必須確定通膨率已降至2%以下才會停止升息，預估最快明年第2季，央行才會停止升息。