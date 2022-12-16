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台灣今年人均GDP JCER預期超越日本

台灣新聞組／台北16日電

日本經濟研究中心（JCER）預期，台灣人均國內生產毛額（GDP）將在今年超越日本，南韓則在明年贏日本，原因是日圓對美元重貶，加速了由生產力差距造成的趨勢。

日經新聞報導，JCER表示，台灣人均GDP超越日本的時間點，比去年預估的2028年大幅提前，南韓超越日本的時間點也比原估2027年提早。

國際貨幣基金（IMF）和聯合國數據顯示，日本去年人均GDP為3萬9583美元，比南韓高13%，比台灣高22%。

日本人均GDP被超越原因，包括勞工生產力、平均工時以及就業率，但最主要因素還是匯率變動。新台幣、日圓及韓元兌美元匯率今年都貶值，日圓跌幅最重，從去年底到今年11月約貶20%，甚於新台幣和韓元的約10%。

日本人均GDP被超前不太可能是短暫現象。整個2020年代，台灣人均GDP預估每年將平均成長6.2%，南韓4.8%，但日本料只有1.3%。

台灣和南韓政府及其他領域轉向數位科技速度，都比日本快，拉大勞動生產力成長差距。在2020年代，生產力預估將為台灣和南韓人均GDP成長率增添約5個百分點，多於日本的2個百分點。

這將讓日本人均GDP落後所有「亞洲四小龍」。日本已在2007年被新加坡超前，又在2014年落後香港。日本年長人口占比舉世最高，已造成經濟壓力。

不過，若比較15至64歲的工作年齡人口，日本人均GDP領先台灣和南韓時間會更久。南韓估將在2031年超越日本，而台灣直到2035年都仍落後。

日本 南韓 匯率

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