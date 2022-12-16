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非屬「情節最重大之罪」 縱火奪9命逃死刑

記者王宏舜／台北16日電

男子李國輝5年前在中和公寓縱火，釀9死5傷慘劇，一審到台灣高等法院更二審4度判李死刑，最高法院去年以李可能因吸食安非他命引發精神病，又發回。更三審認為李要殺的陳姓男子沒死，無辜者是「不確定故意」而喪命、受傷，非情節最重大之罪，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

更三審認為公民與政治權力公約第6條第1、2項規定犯「情節最重大之罪」才可判處死刑，以此定義，則限縮於刑法第13條第1項的「直接故意」。李想要燒死陳姓仇家但「未遂」，其他被燒死、燒傷者是「間接殺人故意」所導致，不符合「情節最嚴重之罪」。

判決一出，各界譁然，有人質疑政府廢死政策與主張廢死的法官刻意扭曲解釋，判決與國民法感情背道而馳。

有人認為上級審的見解會拘束下級審判決，過去燒死翁姓一家六口的湯景華也是四度被判死，最高法院以湯是在騎樓放火燒機車，不是直接故意燒死六人而自為改判無期徒刑，助長這類判決。

一名法官說，台灣全盤引用兩公約，但將「情節最嚴重之罪」限縮在直接故意的是公政公約第36號一般性意見第35段，一般性意見並不等同兩公約。另有法官批評，面對慘絕人寰案件，廢死派法官「勇於割裂事實」，不從整體嚴重性來考量殺人犯惡性，這樣的判決難怪民眾撻伐。

緬甸華僑李國輝赴台20餘年，取得中華民國國籍，本案之前就犯過放火罪。李2017年11月22日晚上因幻想遭陳姓友人取笑、挑釁，在公寓3樓往4樓樓梯平台雜物處引燃汽油，9條無辜生命葬生火海，陳等人逃生。

李承認犯行，醫院鑑定他個性衝動、偏執又長期施用甲基安非他命，影響工作和社交，達中重度身、心障礙程度，但他犯案時曉得要變裝、防止漏油，更三審認定他當時沒有心神喪失、精神耗弱。

中華民國 緬甸 縱火

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