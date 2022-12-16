我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

北市男子失蹤 檢疑弟殺兄聲押遭駁

記者廖炳棋、李奕昕、王聖藜／台北16日電
北市楊姓男子一年半前離奇失蹤，警方懷疑他遇害被棄屍虎山，入山搜尋近二百次仍無所獲。(記者廖炳棋／翻攝)
北市楊姓男子一年半前離奇失蹤，警方懷疑他遇害被棄屍虎山，入山搜尋近二百次仍無所獲。(記者廖炳棋／翻攝)

楊姓男子一年半前在台北市信義區自宅失蹤，警方在住處採到血跡反應，查出楊男弟弟曾帶大型提袋出入，懷疑楊弟殺害哥哥棄屍，拘提楊弟夫婦，依殺人罪移送；檢方聲請羈押禁見楊弟，但台北地方法院認定犯罪證據不足，裁定駁回，當庭釋放。

楊家有10個兄弟姊妹，57歲失蹤楊男排行第八，去年6月18日中午拿便當回家後人間蒸發；檢警調查，楊男弟弟曾3次進出楊男住家，提大型提袋出門到附近虎山，弟弟林姓妻子曾到遠處買大型垃圾袋。

楊男失蹤後，警方在屋內瓶罐採到楊男少量血跡，但無法當成證據；半年前台北市刑大重新採證，發現浴缸、排水管有血跡反應，疑遭特殊清潔劑反覆清洗，也無法進行DNA比對。

直到搬開客廳大理石地磚，在一塊石磚四面接縫處採集到血跡樣本，送鑑後與楊男一致，警方懷疑他遭殺害。

檢警研判屍體被棄置虎山，向學術單位借透地雷達上山，但入山近200次搜索未獲；13日拘提楊男弟弟及林女，兩人都說不知情，被送刑事局測謊，結果尚未出爐。

檢方訊後以楊男弟弟涉嫌重大聲押禁見，林女限制住居，法院認為，無從得知楊男下落，家中血跡原因及留下時間不明，檢察官未舉證楊男弟弟涉嫌重大事由，無保請回。

楊男獨居北市信義區松德路某大樓，人際交往單純，姊姊去年6月21日向警方報失蹤，大樓監視器發現楊男當月18日返家後未再外出，弟弟曾告哥哥侵占家產，後來和解，同意賣房分配所得，當晚曾前往並多次出入，懷疑涉案。

檢察官 DNA

上一則

非屬「情節最重大之罪」 縱火奪9命逃死刑

下一則

陸阻台多項食品進口 台商：陸海關對各國一視同仁

延伸閱讀

北市忠孝西路禁機車44年 終於開放 十數輛騎士搶頭香

北市忠孝西路禁機車44年 終於開放 十數輛騎士搶頭香
王鴻薇打黑道遭到恐嚇 嫌犯在高雄被捕

王鴻薇打黑道遭到恐嚇 嫌犯在高雄被捕
北市立委補選 王鴻薇緊咬涉黑 吳怡農喊莫雙標

北市立委補選 王鴻薇緊咬涉黑 吳怡農喊莫雙標
北市立委補選開戰 王鴻薇緊咬吳怡農英系黑金

北市立委補選開戰 王鴻薇緊咬吳怡農英系黑金

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜