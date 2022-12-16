政院通過選罷法「排黑」 法界掀違憲議論

行政院會15日通過選罷法排黑修法草案，行政院發言人羅秉成（左二）於行政院會後記者會對外說明。（記者林縉明／攝影）

行政院院會昨天通過總統副總統選舉罷免 法及公職人員選舉罷免法修正草案，明定國安犯罪、黑金槍毒、賄選前科及被判重刑重罪者，不得登記為候選人；另外，草案建立深偽影音移除機制及健全競選罷免活動規範，防有心人士用不當方式影響選舉人投票意向；立法院若在2024年大選選舉公告發布前完成修法，將立即適用。

法界人士指出，因犯罪被「褫奪公權」，是對個別的人剝奪參政權，若對參選資格設一般性條件限制，就必須符合比例原則；草案引發爭議無非牽涉到更生人是否能參政，法條合憲性值得討論，畢竟司改國是會議時也有曾犯殺人案的更生人當分組委員。

九合一選舉後引發黑金介入政治討論，民進黨提出選罷法修法，行政院會昨天火速通過總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法修正草案。

草案增訂，涉及違反國家忠誠義務或從事製造、運輸、販售毒品 及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行，經有罪判決確定者，及涉犯最輕本刑七年以上重罪並判處十年以上重刑者，都將限制參選。

另增列，曾犯「搓圓仔湯」罪、包攬賄選罪、地方民意機關正副首長選舉賄選罪，及政黨黨內初選賄選罪等經有罪判決確定也不得參選。

獲黨內提名 參選人若犯「搓圓仔湯」罪，政黨推薦候選人加害其他獲政黨黨內提名參選人，若為總統大選，政黨將被連坐開罰台幣500萬元至5000萬元（約16.2萬至162.1萬美元），公職選舉視情節罰台幣50萬元至500萬元（約1.62萬至16.2萬美元）。