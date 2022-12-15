高端審查紀錄曝 專家：樣本過少 無參考價值

食藥署13日公布高端疫苗保護效益評估會議紀錄，揭露疾管署提供真實世界數據，才讓高端順利過關。(本報資料照片)

食藥署13日深夜於官網揭露高端審查會議12頁紀錄，以匿名方式陳述意見，多名專家表示，高端僅提供一家醫院的試驗數據，人數偏少，有其侷限性、難以定論。但在綜合疾管署所提供真實世界大數據分析後，最後一致認為高端具有保護效益。

多名專家認為，高端所提供單一家醫院2萬1000多人臨床資料，有所限制。專家B指出，高端疫苗 3劑的受測人數過低，在統計上較難以下結論，但可看出對於預防突破性感染與其他疫苗相近，惟因人數考量，整體統計上有其限制。

專家G說，「高端資料以相關血清與實驗室取樣為主，其保護效益是否達9成待商榷；某臨床資料庫須進一步再分析」。專家E認為，高端數據中，3劑皆施打高端的樣本數偏低。專家N則提到，有關新冠肺炎疫苗比較性保護效益評估，某醫院醫護與行政人員次級資料數據無法提供該疫苗對預防重症、住院、死亡的比較性保護效益，因個案數過少，難以定論，宜加入真實世界數據綜合考量。

根據紀錄顯示，疾管署提出全國疫苗接種大數據分析報告，為高端能夠繼續取得緊急使用授權的重要關鍵。專家G表示，NIIS／NIDRS資料庫包含較多之各個分層之臨床分析（確診、中重症、死亡），可說明高端之臨床效力不輸其他疫苗。

專家I認為，NIIS／NIDRS資料庫分析清楚，可解決不少疑慮，打3劑高端對於中重症保護力不錯。專家A指出，綜合以上分析資料，尤其是全國大數據分析，應可接受高端疫苗可提供一定程度保護力，保護效益可接受。

雖多名專家對高端提供的數據多有疑慮，但根據疾管署有力佐證，最終以14票同意，0票反對（主席不投票 ）通過審查。

中研院院士陳培哲表示，從嚴格角度來看，疾管署提供審查資料不具有代表性，且違反公正性、獨立性，「沒有什麼參考價值」。

台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，高端疫苗最大問題在於沒做傳統3期臨床試驗，而改作免疫橋接，但免疫橋接的證據力沒有3期臨床試驗來得強，因此疫苗保護效益報告，只能以國內有效性數據來補足。

中華民國 防疫學會理事長王任賢表示，該次委員審查會議過程無瑕疵，並不代表可以證明高端疫苗具有保護效益，因為依然沒有完整呈現效益資料，政府官員不應妄下「高端有效」結論。