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預算百億起手式禁抖音…趙少康：數位部變箝制部

台灣新聞組／台北15日電
數位部官員指出，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。（路透）
數位部官員指出，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。（路透）

民進黨政府力推數位發展部，一年預算200多億元台幣(約6億5500萬美元)，但成立後起手式竟是公務機關禁用TikTok；中廣董事長趙少康批評，數位部成立後不是想辦法處理網路資安、通訊詐騙、不在籍投票等議題，而是禁抖音，根本是數位中介法2.0的「數位箝制部」。

趙少康表示，民進黨在野時說要爭取百分百言論自由，執政後先是企圖推動「數位中介法」，要管制年輕人每天使用的社群軟體內容，這些政策不能成功之後，又將TikTok抖音打成「危害國家資通安全產品」，數位中介法2.0上身，直接箝制言論自由。

趙少康質疑，年輕人愛看抖音有他的道理，抖音內容也確實常有嘲諷民進黨內容，民進黨受不了就直接禁掉，按此標準，未來臉書與YouTube也可能被禁，民進黨政府怎會怕年輕人怕成這樣？「防民之口勝於防川」，數位部成「數位箝制部」。

據媒體報導，趙少康直言，民進黨現在看起來顯然處處跟年輕人作對，年輕人愛的把它禁掉，當然先從政府機關，但慢慢可能到民間機構，「抖音裡面有短影音年輕人喜歡，民進黨受不了了，就把它禁了，你是做不好人家才笑你才批評你，批評你就把人家禁了這什麼話，這是民主嗎，年輕人真的要覺醒了」。

據本報系聯合報報導，公部門禁用抖音，被國民黨立委批為「言論管制」。行政院長蘇貞昌表示，「資安疑慮等於國安疑慮」，會參考參考各民主國家的做法和經驗來討論、設定。他表示，針對有資安疑慮的軟硬體，政府早在2019年便要求公部門排除，至於民間的使用，會參考各民主國家的做法和經驗來討論、設定。

此外，民進黨立委莊瑞雄14日還在立院建議，台灣可以研發出替代抖音的軟體，而不是只是禁止使用，對此，數位部長唐鳳也表示認同。有網紅PO出KUSO惡搞圖，圖中把當紅流行社群APP改造成「小綠書」、「抖英」等。

而近年經常為綠營公開發聲的名嘴周玉蔻日前也喊話，抖音和小紅書不僅不該禁止，更應該鼓勵所有台灣人一起玩抖音，「最後受不了的必然是中共。」

抖音 民進黨 趙少康

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