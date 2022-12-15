大陸再禁台灣產品？陳吉仲預告要準備

農委會主委陳吉仲。 (記者陳正興／攝影)

中國大陸禁止我國多項農漁食產品進口，農委會主委陳吉仲昨舌戰在野黨立委，還反質詢要立委「去問中國為什麼對台灣這麼不公平？」國民黨 籍召委費鴻泰數次出言制止，警告若不遵守議事規則將請出場，陳吉仲才乖乖配合。

陳吉仲會前受訪時表示，大陸海關總署未通知我方，直接在網站暫停進口，業者和政府都是上網看到才知道，他還指「國內認知作戰情況嚴重」。

民進黨 立委吳秉叡說，大陸是流氓政權，不遵守世界貿易組織（ＷＴＯ）規定，這樣惡搞難怪會產生全球化崩潰的貿易戰爭，這波禁止後還會繼續。陳吉仲則預警，未來一定比例的農產品都要有所準備。

國民黨立委李貴敏昨質詢，日本 農水產開設專區，展示流程、表格，並輔導業者申請，為什麼日本可以解決，台灣卻不行？陳說，「你要問中國，為什麼對台灣這麼不公平？」李不滿回嗆，「那你為什麼不問中國，要我去問中國」、「民意代表除了反映民意，還要去做政府該做的事嗎？」

陳也不甘示弱說，「我們問了中國，中國不通知我們，不合格也不告訴我們」，外界都說政府不做事，但從2020年起就向ＷＴＯ申訴九次卻沒有結果。

國民黨立委楊瓊瓔質疑，大陸去年4月發出公告要求全球食品輸入需重新註冊，日本去年8月就開始輔導業者，為何台灣延宕一年多？陳吉仲說，台灣做的不會輸給日本，今年中國大陸改變遊戲規則，對台灣更嚴格。

許多食品業者抱怨，中方要求提供「食品成分占比」，涉及商業機密，而不願申請註冊。衛福部食藥署昨證實，相關申請註冊表格確有「原配料占比」欄位，但是否代表揭露「配方」？衛福部長薛瑞元說，「看人怎麼解釋，對某些業者來講，這兩件事情是一樣的」。

外界質疑食藥署慢半拍，薛瑞元反問，「我們有很多反彈，都到ＷＴＯ去了，有用嗎？」

國民黨主席朱立倫昨說，呼籲大陸當局盡快讓台灣農漁產品順利進口，當對岸改變規則時，國民黨一方面要求對岸絕對不能夠歧視我方產品，此外也希望民進黨政府能了解對方的要求，如果日本與其他國家做得到，我國也必須要做得到，這是政府的責任，不能以意識形態與兩岸對抗做為唯一理由。