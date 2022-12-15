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離岸風電選商 7風場0元競標 6家人人有獎

記者鍾泓良／台北15日
經濟部14日完成離岸風電區塊開發第一期選商開價會議，此次選商「同額競選」，六家參與投標的廠商均分配到風場。（記者曾學仁／攝影）
經濟部14日完成離岸風電區塊開發第一期選商開價會議，此次選商「同額競選」，六家參與投標的廠商均分配到風場。（記者曾學仁／攝影）

經濟部昨日完成離岸風電區塊開發第一期選商開價會議，此次共有六家廠商、11個風場投標。其中有7座風場以「0元」競標，3座風場也僅開出象徵性0.1元，創下台灣首次風電售價0元紀錄，預計業者將採簽署綠電購售合約（CPPA）的方式，賣電給台灣企業。

據能源局依照「價格+國產化加分項目」排出的序位，前10名風場依序是哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙、科理歐永續能源（Corio Generation）的海鼎2及海鼎3、北陸能源（NPI）的加能、風睿能源（SRE）的海盛、台亞風能及法國電力公司（EDF）的環洋、力麗集團與天豐新能源共同開發的海峽、北陸能源（NPI）的北能、天豐新能源的達天、又德。風睿能源的海碩風場因資格不符出局。

能源局雖未透露競價結果，但開發商坦言，最終出價「0元」去競標。據了解，6家開發商在7風場底價直接標「0元」，因此搶下前7順位，至於排名最後3風場，其實也僅出價0.1元。廠商敢出0元的原因，是未來綠電銷售走向企業購售電合約，亦即賣給需要綠電的企業，價格由雙方自行議定。

因這次選商為「同額競選」，因此六家參與投標的廠商均成功分配到風場，可說是「人人有獎」。但能源局表示，因部份案場範圍重疊，經濟部將審慎套圖後，在年底前公布各廠商實際裝置容量。由於風場完整度愈高者，運維成本少，經濟效益也愈高。目前看來，海鼎2號、海峽、渢妙可望獲配較完整的風場。

對於這次規畫併網年度壓過「價格+加分項目」的排序，是否會造成未來風電開發商為了搶開發權，而承諾較早併網年度，實際開發不出來就展延或繳罰金？能源局則認為，選擇比較早的併網年限雖然在開發權上有優勢，但後續開發時程壓力更大，反而是弊大於利。

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