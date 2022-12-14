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私大盼開放陸生來台 教育：陸方片面終止

記者許維寧／台北14日電

海峽兩岸教育交流促進協會昨協同私立大學、私立科大協進會等團體，喊話兩岸政府開放陸生來台，應「積極開放有效管理」，以學界角色遞出橄欖枝。教育部則表示，是陸方2020年4月起片面終止陸生新生來台就學，只有原已在台就學的陸生可繼續升讀，呼籲陸方應解除陸生來台就學限制，將持續協同陸委會及海基會等相關部會與陸方溝通。

中國科大校長唐彥博說，台商已在大陸布局多年，台灣技專校院可和大陸學校合作，結合兩岸三地台商推動「學學產產」合作；福建省近年也推出高等教育十年規畫，合作對象鎖定閩粵台，台灣亦能順勢而為。

龍華科大校長葛自祥則說，大陸近年為了提升技職教育，積極鼓勵高職生報考「專升本」，類似台灣專科畢業後插二技。大陸大專在校生約1500萬人，專升本基數可觀，且熱門專業包括資訊、財經、工程等都是台灣強項，台灣具備地利與招生優勢。

靜宜大學監察人陳振貴說，大陸近年已全面採認台灣大專校院學歷，建議台灣教育主管機關應逐年審核、增加採認大陸高校學歷；對陸招生目前均由陸聯會統一籌辦，建議可開放各校辦理招生、多元入學，均有利民間交流。

近日兩岸關係急凍，學界卻選在此時向陸方遞出橄欖枝？陳振貴認為，陸生是兩岸和平的天使，來台愈多對和平愈有幫助，歐美等也呼籲兩岸學術圈應持續交流，透過民間交流促進理解。唐彥博說，希望喚起兩岸重新重視教育議題，盼由學界遞出橄欖枝開啟協商，再延伸至實質交流。

教育部 招生 天使

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