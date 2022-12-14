我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

解開動脈硬化之謎 台研究登國際期刊

記者董俞佳／台北14日電
台北醫學大學醫學科技學院院長裘正健團隊，成功發現動脈硬化症重要的診斷與治療新穎分子標靶—紐蛋白，破解動脈硬化形成之謎。（圖：國科會提供）
台北醫學大學醫學科技學院院長裘正健團隊，成功發現動脈硬化症重要的診斷與治療新穎分子標靶—紐蛋白，破解動脈硬化形成之謎。（圖：國科會提供）

心血管疾病是國人及全球死亡頭號殺手，動脈粥狀硬化則是誘發心血管疾病的重要危險因子，但科學家對動脈硬化症如何形成，仍所知甚少。台北醫學大學醫學科技學院院長裘正健團隊，成功發現動脈硬化症重要的診斷與治療新穎分子標靶—紐蛋白（vinculin），破解動脈硬化形成之謎。

臨床醫學證據顯示，動脈粥狀硬化好發於血管彎曲或分歧處附近，此區域血液流動特別複雜，所產生的擾流與剪力，被認為是參與調節血管壁發炎與動脈硬化形成的重要因子。

裘正健團隊與中研院、台大、三總、中國醫藥大學等團隊共同合作，開發出紐蛋白，研究成果日前登上國際頂尖期刊「歐洲心臟雜誌」（European Heart Journal），受國際高度矚目，將有助於開發心血管疾病創新診斷方法治療藥物。

裘正健說，紐蛋白是一種細胞骨架蛋白兼粘著斑組成蛋白，它的絲氨酸（serine）721位置在動脈粥狀硬化易感區域的血管內皮中，會被紊亂的血液擾流及剪力高度磷酸化，進而誘導紐蛋白成為具閉合構象的無活性形式，造成血管內皮VE-鈣粘蛋白（VE-cadherin）連接的破壞，從而增加血管內皮通透性和病灶內巨噬細胞的浸潤，最後導致動脈粥狀硬化症的形成。

團隊進一步分析冠狀動脈疾病患者的臨床標本，結果顯示血管內皮紐蛋白絲氨酸721磷酸化是動脈粥狀硬化進展的關鍵臨床病理生物標誌物，而血清中紐蛋白絲氨酸721位置的磷酸化水平，亦是診斷冠狀動脈疾病進程極有價值的標誌物。

研究也發現血管內皮及血清中紐蛋白絲氨酸721位置的磷酸化水平，是臨床評估及治療早期動脈硬化的極重要關鍵分子靶點，將有助於開發心血管疾病相關的創新診斷方法治療藥物。至於如何防止動脈硬化，裘正健說，最好的方法就是多運動。

心血管疾病 醫學

上一則

吳怡農喊延長兵役 王鴻薇批責任丟役男

下一則

綠敗選檢討怪防疫、兵役、抖音 稱假消息影響年輕人

延伸閱讀

心跳過快當心「隱形殺手」 奪命 安全有效治療這樣做

心跳過快當心「隱形殺手」 奪命 安全有效治療這樣做
醫藥／防心肌梗塞 控制動脈粥狀硬化

醫藥／防心肌梗塞 控制動脈粥狀硬化
氣溫下降致血管劇烈收縮 做好這4件事避免中風

氣溫下降致血管劇烈收縮 做好這4件事避免中風
阿茲海默藥30年來重大突破 可延緩類澱粉蛋白堆積

阿茲海默藥30年來重大突破 可延緩類澱粉蛋白堆積

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘