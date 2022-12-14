解開動脈硬化之謎 台研究登國際期刊

台北醫學大學醫學科技學院院長裘正健團隊，成功發現動脈硬化症重要的診斷與治療新穎分子標靶—紐蛋白，破解動脈硬化形成之謎。（圖：國科會提供）

心血管疾病 是國人及全球死亡頭號殺手，動脈粥狀硬化則是誘發心血管疾病的重要危險因子，但科學家對動脈硬化症如何形成，仍所知甚少。台北醫學 大學醫學科技學院院長裘正健團隊，成功發現動脈硬化症重要的診斷與治療新穎分子標靶—紐蛋白（vinculin），破解動脈硬化形成之謎。

臨床醫學證據顯示，動脈粥狀硬化好發於血管彎曲或分歧處附近，此區域血液流動特別複雜，所產生的擾流與剪力，被認為是參與調節血管壁發炎與動脈硬化形成的重要因子。

裘正健團隊與中研院、台大、三總、中國醫藥大學等團隊共同合作，開發出紐蛋白，研究成果日前登上國際頂尖期刊「歐洲心臟雜誌」（European Heart Journal），受國際高度矚目，將有助於開發心血管疾病創新診斷方法治療藥物。

裘正健說，紐蛋白是一種細胞骨架蛋白兼粘著斑組成蛋白，它的絲氨酸（serine）721位置在動脈粥狀硬化易感區域的血管內皮中，會被紊亂的血液擾流及剪力高度磷酸化，進而誘導紐蛋白成為具閉合構象的無活性形式，造成血管內皮VE-鈣粘蛋白（VE-cadherin）連接的破壞，從而增加血管內皮通透性和病灶內巨噬細胞的浸潤，最後導致動脈粥狀硬化症的形成。

團隊進一步分析冠狀動脈疾病患者的臨床標本，結果顯示血管內皮紐蛋白絲氨酸721磷酸化是動脈粥狀硬化進展的關鍵臨床病理生物標誌物，而血清中紐蛋白絲氨酸721位置的磷酸化水平，亦是診斷冠狀動脈疾病進程極有價值的標誌物。

研究也發現血管內皮及血清中紐蛋白絲氨酸721位置的磷酸化水平，是臨床評估及治療早期動脈硬化的極重要關鍵分子靶點，將有助於開發心血管疾病相關的創新診斷方法治療藥物。至於如何防止動脈硬化，裘正健說，最好的方法就是多運動。