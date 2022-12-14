政院版擴大排黑 國安、黑金槍毒、賄選、重罪禁參選

行政院會明天將討論通過「公職人員選舉罷免 法」、「總統副總統選舉罷免法」修正草案，確立四大類型犯罪者，包括國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選及重罪重刑，不得登記為候選人。草案送立法院審議後，可望下會期展開修法程序，並在2024大選適用。

選罷法增列「排黑條款」近日引發熱議，行政院長蘇貞昌昨天說，排除「黑、金、槍、毒」參政是國人共同期待，也是該做的事；行政院會明天會通過相關修法，盼各界支持。

兩項選罷法此次大翻修，預計將各有58及59條修正條文。行政院政務委員羅秉成日前召開跨部會審查，其中一大重點，是將四類犯罪明定為不得登記候選人。

行政官員指出，針對黑金槍毒的重大犯罪行為，如曾犯「組織犯罪防制條例」、「洗錢防制法」、「槍砲彈藥刀械管制條例」、「毒品 危害防制條例」等，經判決確定，不得登記為候選人。不過政院版認為吸食毒品屬輕罪，危害自己但沒危害他人，若限制參選資格，難鼓勵吸食者不再犯，這部分與立委版本不同。

民進黨 團內政政策小組召集人管碧玲指出，修法大致上符合社會期待，與會立委有針對少部分細節做出提醒，例如有很多無辜、被陷害的年輕人涉及洗錢防制法等，如果他們也是終身不得參選，希望內政部多做一些考量，避免傷及無辜。

加重選舉賭博罪部分，如果賭博參與者涉及刑責，應該加重處罰經營者，與會的立委有提供一些意見，希望務實可行，包括如何區分無辜者，相關細節將待行政院版本出爐後討論。

民進黨立委江永昌前天在立法院司法及法制委員會質詢時提及，司法就被告被宣告褫奪公權尚有一到十年期限，如果公務員一涉案即永遠不得再參選公職，權利的剝奪比司法還嚴重，法律應有明確規定；如公務員涉案，公職先被剝奪，之後若還不得再參選，處罰是終身性的，相關法律爭議必須釐清。

現行曾犯內亂、外患罪，經判刑確定，不得登記參選總統、副總統及公職人員候選人。此次修法增訂，違反「國安法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」及「反滲透法」也納入規範。

犯重罪重刑者限制參選，政院官員指出，七年以上重罪被判十年以上，經判決確定，修法也將限制參選資格；現行總統副總統選舉罷免法規定，受死刑、無期徒刑或十年以上徒刑判決，尚未確定者就不得參選總統、副總統，公職人員選罷法也將一致規範。

另外，曾犯賄選、受賄，與各政黨黨內初選的賄選行為，草案也限制登記參選。