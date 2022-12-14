增建日廠排擠高雄廠？台積：延後不取消

日本媒體報導台積電在日本熊本建造的新廠房。相關人士稱管線都預留未來增蓋新廠可彈性使用。（圖：翻攝自日經電子版推特）

地緣政治瞬息萬變，台積電 為因應客戶要求分散區域風險，考慮在日本 增建一座新廠，並切入七奈米製程，此一布局轉變，為高雄廠投資 計畫，投下震撼彈。

台積電供應鏈透露，日方爭取台積電在日本設立比熊本廠還更先進製程的拉力「非常強」，日本政府透過補助以及完善熊本廠附近生活圈及人才培訓等多管齊下措施，全力說服台積電在日本設立比原本更先進製程製造廠。

台積電資深副總總經理侯永清日前接受東京電視台訪問時透露，不排除在日本興建另一座新廠。

雖然侯永清受訪時，仍語帶保留說：「最終決定還需要先觀察位於熊本縣的晶圓工廠的表現。」不過，負責台積電歐亞業務的侯永清，在電視台公開釋放可能在日本設新廠訊息，應是掌握現有台積電客戶對分散風險的需求拉升下，在日本增設先進製程新廠投資案已幾近「水到渠成」階段。

侯永清的說法也吻合日方爭取台積電把更先進的七奈米帶到日本的期待。據指出，台積電考慮在熊本廠增建第二廠，是應日本政府要求，也是基於商業考量。

台積電供應鏈表示，台積電熊本廠一開始就做好「雙子星廠」規畫，第一座廠的相關管線，可支應未來再增建第二廠的彈性，增建時機則看客戶及市場的需求及變化。

據調查，台積電負責營運的高層，參加完美國廠進機典禮後，立即趕往日本，拜會日本相關材料和設備供應鏈；台積電最大客戶、蘋果執行長庫克也飛抵日本，參觀熊本的半導體廠。

庫克訪日 加深蘋果、台積、Sony三方合作 蘋果執行長庫克（右二）飛抵日本熊本縣，參觀Sony影像感測器工廠。台積電正與Sony在當地合作建造晶圓廠，庫克到訪，推測未來三方合作可望更緊密。（圖：取自庫克推特）

台積電熊本廠4月剛動工，預計是2024年底生產28、22奈米製程晶片，台積電若在日增建第二座新廠，選定切入七奈米，加上日前台積電法說會宣布高雄廠七奈米延後，引發台積電是否將七奈米棄高雄轉戰日本的聯想。

「票投完了，真相慢慢浮出來」。不願具名的產業鏈業者反映，台積電在高雄28奈米廠的基礎開挖等工程正進行中，但七奈米廠可能充滿變數，未來若納入南部科學園區管理局，還有二次環評疑慮，業界普遍覺得台積電高雄設廠沒有那麼順利。

由於爭取台積電7奈米落腳高雄，是現任高雄市長陳其邁爭取連任重要政見，雖然台積電強調先進製程會留在台灣，也提出在桃園龍潭科學園區設立1奈米生產基地的重大投資計畫，不過台積電此一布局轉變，確實為現今的高雄廠投資計畫，投下一顆震撼彈。

但台積電重申，高雄廠七奈米計畫只是延後，不會取消。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，目前28奈米廠建廠依照原規畫投資進程興建中，七奈米相關規畫與期程尊重台積電全球整體市場布局動態。