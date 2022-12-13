台灣足球「倒退走」 6年計畫挨轟

體育署代理署長林騰蛟（左）和體育署競技組組長洪志昌接受質詢。(記者曾思儒／攝影)

卡達世足賽再度掀起足球 熱，今年更有破紀錄的3支亞洲隊伍進入16強淘汰賽，但日、韓表現亮眼同時，台灣足球發展卻「倒退走」，昨天立法院委員會議要求教育部 體育署進行「足球運動推動現況與後續輔導作為」，席間砲聲隆隆，體育署代理署長林騰蛟對2018年開始推動的「足球6年計畫」也只打出剛好及格的60分，遭立委狠批。

體育署2018年開始輔導中華足球協會6年計畫，針對「健全國家隊選訓賽輔導」、「推動企業足球（半職業）運動發展」、「完善硬體設施」和「鼓勵各級學校籌組足球隊」等4大主軸，希望透過計畫提升國家足球競技實力，但計畫推動時中華男足世界排名124名，今年卻已下滑到157名。

立委張廖萬堅另提出，中華足協3年前和國立體育大學針對「國家隊足球訓練基地」簽署合作備忘錄，但現在國體大足球訓練基地已「不見了」，台灣至今仍沒有專用足球訓練基地，連去年中華女 足進入國訓中心備戰亞洲盃資格賽都只有流動廁所。

體育署副署長洪志昌坦言，國體大足球訓練基地確實沒有再提供經費補助；代理體育署署長超過一年的教育部次長林騰蛟則回應，國訓中心目前正在執行第3期計畫，結束後的續期計畫有機會將足球納入。