販賣臉部合成色情片 網紅小玉判賠黃捷100萬

網紅「小玉」朱玉宸和莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，其中高雄市議員黃捷與一名空姐的深偽猥褻影片仍在網路流傳，他們以名譽受損為由各提告求償100萬元，新北地院昨天判准。

朱玉宸兩人雖稱，觀眾都知道影片是變造，沒有侵害名譽權的真實惡意，但法官認為，被害人臉部連接於AV女優裸體製成的猥褻影像被散布網路，可以認定是侵害作為女性的性自主權利。法官認為，依據台灣現行法律，朱等二人行為最重僅能以違反個資 法論罪，對於被害人被換臉影像在網路流傳一事，法律欠缺管制措施，被害人除了民事求償，似乎已別無他法能嚇阻。

法官擔憂，在這種情形下，將導致台灣女性在網路使用上不必要的擔憂，「再無勇氣在自己社群媒體 上張貼日常照片、記錄生活點滴，從而造成網路上言論自由之實質限制」，因此不可等閒視之，判朱玉宸等2人需各連帶賠償黃捷與空姐各100萬元。

朱玉宸與莊姓男子濫用人工智慧 合成技術Deepfake，以移花接木方式合成119人的猥褻影片，還透過網路分享，對被害人造成持續性傷害，119人中有83人提告，審判長認為，兩人不思循正途賺錢，卻藉由網路販賣合成猥褻影像，嚴重影響被害人身心名譽，行為惡劣，考量承認犯行並試圖與被害人和解，態度尚佳，所涉個人資料保護法119罪各處朱5月、莊3月，朱應執行5年6月、莊3年8月徒刑，均可易科罰金，檢方已上訴。