「量先行、價跟上」 台灣央行：房市明年上半年有望「軟著陸」

中央銀行總裁楊金龍昨表示，預估明年將是房市關鍵時刻，房價在明年上半年可望「軟著陸」。（本報資料照片）

中央銀行周四（15日）舉行理監事會議，針對民眾關心的房價 、物價問題，央行 總裁楊金龍表示，央行升息 決策會以兩大因素判斷，第一是看通膨率、第二是在全球經濟成長放緩之下，台灣受影響程度有多少；房價方面，目前台灣房市是「量先行、價跟上」，預估明年將是房市關鍵時刻，房價在明年上半年可望「軟著陸」。

立法院財政委員會昨天邀請楊金龍、財政部長蘇建榮備詢。今年央行季季升息，合計已升息兩碼（0.5個百分點），並搭配調升存款準備率兩碼，市場預期這次央行可望升息半碼，但也有學者指出，我國11月出口出現雙位數衰退，第四季不僅旺季不旺，甚至可能罕見衰退，恐讓央行決策陷入兩難，暫不升息可能成為央行選項之一。

一旦央行升息，勢必加重房貸戶負擔，其中青年安心成家購屋貸款方案是否延長也備受關注。

蘇建榮指出，年底屆期的青安貸款延長方案已報行政院，擬延長兩年，而利率減升半碼優惠也可望延續。據悉，財部建議青安貸款減半碼優惠延長一年，但全案須經政院核定。

楊金龍表示，這次央行判斷是否升息較單純，主要就看兩大因素變化，第一是通膨率，若消費者物價指數（CPI）年增率明年降至2%以下，央行應該是可接受的；第二是觀察全球經濟成長放緩之下，台灣經濟成長會受到多大程度影響。

中央大學經濟系教授吳大任指出，美國劇烈升息使消費力開始走弱，對我國出口的影響「才剛開始」，加上我CPI年增率已明顯下降，都將是央行不跟進升息的理由。

針對房價議題，楊金龍表示，目前整體成交量已下降，可說是「量先行、價跟上」，市場還需要一點時間，明年將是關鍵時刻，「明年上半年可能發生（軟著陸）」。