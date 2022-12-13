自行車龍頭巨大突延票砍單 市場震撼

巨大表示，營運資金正常，對市場長期前景仍樂觀。（本報資料照片）

疫情 紅利不再，自行車庫存壓力大增，自行車龍頭巨大集團日前突然發信給協力供應鏈 ，希望所有廠商共體時艱展延票期，引發市場關切；巨大為此昨發出聲明，強調營運資金正常，對市場長期前景仍樂觀。

巨大發函給供應商指出，在世界各國逐漸解封下，原自行車的需求爆發潮如雪崩般一夕崩解，市場庫存之高，1970年以來前所未見，因而要求供應商延長票期45天。此信函昨（12）日曝光後引發市場震撼，業界資優生遇逆風，自行車產業鏈恐有海嘯來襲。台灣自行車供應鏈一年產值高達700多億(約22億9557萬美元)元，在巨大拋出震撼彈後，恐引發風暴 。

值得注意的是，另一家自行車大廠美利達則強調，目前「一切正常」。

巨大執行長劉湧昌昨日表示，將對供應商砍單，要讓庫存在明年上半年就恢復常態。

經查，巨大公司會計項目中「存貨」欄位金額自去年起逐季走升，從去年首季182億元(約5億9684萬美元)，到今年第三季已經來到375億元(約12億29774萬美元)，庫存增逾倍。巨大公司昨日緊急發出聲明強調，公司並未發生財務危機，而是超前部署，預估明年上半年庫存即可回到正常的水準。

巨大在給供應商的信函中指出，目前從經銷端、組車廠等，庫存皆創歷史新高，高庫存低流動的嚴峻情勢實所罕見，而更嚴重的問題為「現金流量短缺」，巨大所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天，基於與客戶共榮共好的的合作原則，責無旁貸全力協助。因巨大一己之力無法達成，要求合作夥伴共同面對並提供協助，從今年12月到明年3月，出貨至巨大全球製造廠的貨款，依現行票期制度下展延45天。

針對發信給供應鏈一事，巨大表示，今年下半年開始，過去二年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升，供應鏈紊亂狀況仍未緩解。公司有上百家協力廠商，原應逐一溝通，以信函發出是希望能及時通知，但可能造成供應商不快，這是內部作業的疏失。

巨大上午給供應鏈的信函曝光後，引發市場震驚，公司下午緊急發出澄清指出，已於11月24日宣布完成現金增資與可轉換公司債67.5億元(約2億2135萬美元)，營運資金正常。