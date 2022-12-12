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不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

記者陳雨鑫、邱宜君／台北12日電
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻
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新冠疫情讓許多人體驗「一個人」，全球興起崇尚一個人的生活方式，居家上班、自己吃飯、避免出入人多的場所，盡可能減少與他人接觸。在國內，今年經歷大規模染疫，台灣感染人數破八百萬，許多人從快篩試劑出現第二條線起，開始「一個人」的旅程，一個人排隊PCR或視訊、一個人居家隔離，一個人試著搞定所有事。

疫情只是讓所有人提早預習「一個人」，高齡台灣加上少子化，一個人的老後是現在進行式，超單身世代已來臨，「一個人」可能帶來如海嘯般的衝擊。

日本，不婚、不生、離婚、喪偶的「一人樣（hitorisama）」時代早已形成。hitorisama是一個人的意思，日本作家上野千鶴子15年前寫下「一個人的老後」時，「一個人」被認為有悖倫常，如今日本社會覺醒，一個人的生活充滿無限可能。即將進入超高齡社會的台灣，超單身世代也漸漸成形，「一個人」不僅是趨勢，更是快速地現在進行式。

內政部統計，台灣單人戶占比過去20年從8.5%增至14%，增幅達6成4，2021年單獨生活戶突破300萬戶，占總人口1成3。內政部不動產資訊平台統計，老年人口住宅數於2020年第一季為57萬多戶，今年第二季已有68萬多戶，獨居戶更從43萬多戶增為51.7萬多戶，65歲以上獨居成常態，達7成6。

不只獨居可看出台灣的「一人樣」，台灣離婚率不低，65歲以上離婚率高於其他年齡層，10年間從3.6%上升至8%，百歲以上離婚率也有2.5%。65歲以上約6成有配偶，但喪偶比率隨年齡增加，2021年65歲到69歲喪偶者有1成3，80歲到84歲已達4成6。

「獨居將漸漸成為常態，和氣候變遷一樣，雖不樂見，但一定會發生。」台大精神科名譽教授胡海國分析，大家庭不再，獨居是人類必須面對且不可改變的趨勢。台北市立關渡醫院院長陳亮恭也說，並非失去伴侶或無子女才是一個人，地球村時代，子女可能在海外生活，就算在身邊，現在的人也盡量不麻煩子女，一個人是趨勢也是必然。

「壽命延長增加獨老的機會。」台大國家發展研究所教授薛承泰說，獨居、獨老是全球工業國家的趨勢。台灣高齡化速度快，還面臨少子化，10年後，75歲以上高齡者，子女人數低於兩人是常態，民眾必須提早準備，屆時經濟安全、健康醫療照顧等議題，都會比當前嚴峻。

「台灣一個人老後的速度，可預期比日本還要快。」師範大學教育心理與輔導學系兼任講師羅惠群表示，日本社會文化比台灣保守，大男人主義使女性更難做自己，勇於離婚或尋找自己人生，日本大約走了15年，台灣社會的男女框架相對友善，台灣「一人樣」的趨勢可能縮短到10年內普遍發生。

因應「一人樣」，台灣也出現各種單身經濟，一人燒肉、膠囊旅館、迷你家電、長輩社團旅行等，羅惠群表示，人從出生到老都是一個人，與自己相處的能力很重要，社會應正視每個人的內在需求。人生一直有更多的可能，帶孫已非熟齡族唯一的選項，不少爸媽的生活比兒女還精采。

但羅惠群也表示，尚有一些固著的刻板印象待打破，那就是結婚被視為女人的理所當然、離婚等於失敗、丟臉，沒有五子登科等同人生失敗組等，社會變化快速，別讓這些觀念成為追求更好的自己的絆腳石。

無毒教母譚敦慈是全台最知名的媽媽之一，大家都知道她在先生、俠醫林杰樑過世後，獨力陪伴孩子長大。雖然兩個兒子都念醫學院，但譚敦慈最不希望的事就是老後帶給孩子負擔，所以她規定自己每天要走10公里、爬70層樓，以健康獨立為第一要務，年過6旬，健檢報告無紅字，最重要的是，「即使一個人也要好好過生活」。

日本 疫情 內政部

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