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唐綺陽 戀愛認賠改投資粉絲 一個人不寂寞

記者 陳雨鑫、葉君遠
57歲星座專家唐綺陽表示，「我很難退休，因為有熱愛的工作。」(記者陳正興╱攝影)
57歲星座專家唐綺陽表示，「我很難退休，因為有熱愛的工作。」(記者陳正興╱攝影)

專研占星20年，唐綺陽正面迎向人生一波波挑戰。單身的她自認「談戀愛對我CP值很低」，現在一個人卻完全不寂寞，人生重心在事業上。

在戀愛市場中認賠殺出，唐綺陽說「我不是30歲就看透」，只是嘗試後認為不是自己強項，既然如此就少投資感情，改投資粉絲。現在雖然沒有伴，但「從來都不算是一個人」，她很清楚，自己需要陪伴，「但不一定是伴侶」。

唐綺陽很早開始規畫老後生活，因為不爽「命運掌握在別人手裡」，於是買房和規畫退休

30歲那年，她從接案配音員轉學占星，面對未來的不確定，買下人生第一張儲蓄險，年繳36萬元（台幣，下同，約1.2萬美元），60歲後每月領回3萬元。她笑說這是最笨的投資，卻奠定她對未來的安全感。

SARS那年，房東要漲她租金，讓她買下人生第一間房，10年後又買下第二間房，成為她退休準備的最根基。

最近，她買下人生第三間房子，這是她從小成長的地方，接下來春節全家人會在新的老家圍爐，溫馨熱鬧可想見。

「我很難退休，因為有熱愛的工作」，很多人期待退休是對於擺脫工作充滿各種幻想與開心，逃避不喜歡的事情。但她反問：每天發呆真的開心嗎？退休不該是不做任何事，應該要找一件對自己重要的事，樂在其中，那才是人生。

退休 投資 租金

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