日本昭和天皇也愛 康熙「十二花神杯」台北亮相

台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。(圖：台北宇珍提供)

台北宇珍2022年秋拍10日起於台北中華文化總會大樓舉行預展，18日舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品為日本 骨董鑑藏家久手堅憲二收藏的10件中國珍藏。其中最受矚目的為清康熙「五彩12月令花神杯」，它深獲康熙、日本昭和天皇喜愛，二戰期間由中國傳至日本、如今來到台灣，本身便是一頁精采的文化交流史，連台北故宮都無緣收藏。

同款珍品，兩年前則曾在北京 拍出5億台幣（約1600萬美元）的天價。

康熙皇生母據信是漢人，在位期間不僅奠下康雍乾盛世的基礎，也是滿清皇室開始投入中華文化的關鍵年代。這可從康熙對中國瓷器的喜愛看出，康熙下令景德鎮恢復御窯，研製各種新風格瓷器。

康熙25年，景德鎮御窯為宮廷燒製「12月令花神杯」，每只杯子繪上一種應時花卉，呼應中國歷史上12位代表女子，並題上相應詩句，一般稱「12花神杯」。這是中國歷史上首次把「詩、書、畫、印」用在同一器皿上，也象徵滿人皇室轉向中華文化的重要文化洗禮。康熙十分喜愛12花神杯，每次南巡都帶在身邊。

另位著迷於12花神杯的便是日本昭和天皇，1926年，日本政府成立蒐羅亞洲國家珍貴文物的「東方史館」。久手堅憲二同年創辦「永藏商事株式會社」，和日本皇室互動密切，收藏許多中國文物珍品。推估他收藏的這組花神杯可能在此時流傳至日本。

台北宇珍表示，目前博物館 藏清康熙花神杯者，僅北京故宮博物院、江西省博物館景德鎮陶瓷館與香港藝術館，連台北故宮也沒有。