我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

女賊扮「假貴婦」 潛慈濟靜思堂行竊 2個月得手200萬

記者石秀華／高雄11日電
高市黃姓女慣竊戴長假髮佯裝貴婦，持偷來信用卡至銀樓盜刷買金飾。（記者石秀華／翻攝）
高市黃姓女慣竊戴長假髮佯裝貴婦，持偷來信用卡至銀樓盜刷買金飾。（記者石秀華／翻攝）

高市黃姓女慣竊，佯裝至慈濟靜思堂尋心靈寄託，趁機偷竊被害人寄放皮包，戴假髮扮貴婦，至銀樓盜刷買金飾；警方獲報，查出黃女所為，將她拘提到案，清查發現黃另涉多件攤商順手牽羊及住宅竊盜，2個月犯案15起，得手金額約台幣200萬（約6.5萬美元）。

位於高市三民區慈濟靜思堂，上個月25日陸續有五名被害人向民族路派出所報案，指寄放在靜思堂內的皮包失竊，五人共損失11萬元，其中有被害人信用卡被竊賊拿去銀樓盜刷1萬9000元金飾。

高市三民二警分局民族路派出所警方，在左營區拘提逮捕女慣竊黃姓女子。（記者石秀華／...
高市三民二警分局民族路派出所警方，在左營區拘提逮捕女慣竊黃姓女子。（記者石秀華／翻攝）

所長林卓材和所內同仁立即組專案小組偵辦，警方在2周內調閱近百支監視器，發現一名短髮女竊賊，到慈濟靜思堂尋求心靈寄託，趁機偷走被害人皮包。

警方從監視器畫面追查竊賊身影和身分，發現竊賊走入靜思堂是短髮，根據盜刷信用卡的銀樓畫面比對，查出女竊賊卻是長髮，研判女賊刻意變裝成貴婦，蒙騙銀樓業者成功盜買金飾。

高市黃姓女慣竊，佯裝至慈濟靜思堂尋求心靈慰藉，趁機偷竊被害人皮包。（記者石秀華／...
高市黃姓女慣竊，佯裝至慈濟靜思堂尋求心靈慰藉，趁機偷竊被害人皮包。（記者石秀華／翻攝）

警方沿線調閱監視器，查出是46歲的黃姓女子所為，6日下午4時許，前往黃女位於左營區重上街住處埋伏，見黃騎機車返家，將她拘提到案，黃女落網時，還向警方喊冤「我真的很無辜」，一直趕警方離開，遭警喝斥「你以為我們三民區好欺負，每次都來這裡偷東西」。

警方在黃女身上及住處搜出犯案時穿戴的長假髮、衣物，以及被害人皮夾、皮包、盜買耳機、現金贓款，慈濟靜思堂的講堂門票、咖啡廳餐券等贓物。

警方連日清查，查出黃女另在攤商順手牽羊，還曾至左營區廟宇和一名婦人佯稱，自己遇人不淑，博取同情，婦人好心帶黃返家開導，她卻偷婦人住家鑰匙後，趁機潛入屋內行竊，偷走價值65萬元金飾，2個月內犯下至少15起竊案，得手金額約200萬元，以2萬元租大樓豪宅居住。

黃女坦承犯下15起竊案，警詢後被依竊盜、偽造文書、侵入住宅及詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方諭令3萬元交保候傳。

高市警方在黃女住處搜出她偷竊的慈濟靜思堂的講堂門票。（記者石秀華／翻攝）
高市警方在黃女住處搜出她偷竊的慈濟靜思堂的講堂門票。（記者石秀華／翻攝）
高市警方在竊賊黃女住處搜出犯案時穿戴的長假髮及衣物。（記者石秀華／翻攝）
高市警方在竊賊黃女住處搜出犯案時穿戴的長假髮及衣物。（記者石秀華／翻攝）
警方在黃女住處搜出被害人皮夾、皮包等物。（記者石秀華／翻攝）
警方在黃女住處搜出被害人皮夾、皮包等物。（記者石秀華／翻攝）
警方在黃女住處搜出被害人皮夾、皮包及現金贓款等物。（記者石秀華／翻攝）
警方在黃女住處搜出被害人皮夾、皮包及現金贓款等物。（記者石秀華／翻攝）

信用卡 咖啡 詐欺

上一則

印度農民種台灣芭樂翻身：想親吻台灣土地

下一則

鄭文燦將任副閣揆？蘇貞昌否認：沒做任何承諾

延伸閱讀

這也能偷？德農場60箱精子全遭竊 被曝能做抗老保養品

這也能偷？德農場60箱精子全遭竊 被曝能做抗老保養品
華人聚居區奇諾岡市 逮2郵件竊賊

華人聚居區奇諾岡市 逮2郵件竊賊
赫茲賠付1.68億 與合法租車被當竊賊顧客和解

赫茲賠付1.68億 與合法租車被當竊賊顧客和解
尋找手機程式出錯被當竊賊 77歲祖母遭特警隊搜查

尋找手機程式出錯被當竊賊 77歲祖母遭特警隊搜查

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀說全球化已死？財經專家：早已死了很多年

2022-12-08 10:45
中共前領導人江澤民離世，朱立倫都表達哀悼之意，被新華社列入悼念名單及角逐總統的可能人選。朱立倫今天表示，國民黨希望兩岸和平，這是身為黨主席應該要表達的。記者戴永華／攝影

朱立倫、侯友宜列悼念江澤民名單 朱：黨主席該表達的

2022-12-04 15:12

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室