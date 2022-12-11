我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

印度農民種台灣芭樂翻身：想親吻台灣土地

中央社／索內帕特11日電
北印度索內帕特縣農民夏瑪在一次偶然的機會中，種下了台灣品種的芭樂，改變了一家人的生活。（中央社）
北印度索內帕特縣農民夏瑪在一次偶然的機會中，種下了台灣品種的芭樂，改變了一家人的生活。（中央社）

印度農民夏瑪（Kapil Sharma）在一次偶然的機會中，種下了台灣品種的芭樂，沒想到因此改變了一家人的生活。如今，他的心願就是能到台灣，親吻台灣的土地。

在印度哈雅納省（Haryana）索內帕特縣（Sonepat）的一座村莊，有一片面積大約1英畝的果園，種著芭樂、甘蔗和檸檬等水果，而作為主力的芭樂，是從台灣引進的品種。

果園的主人夏瑪，原本在當地銀行工作，全球疫情爆發後，銀行因營運問題裁員，他決定返鄉務農，在偶然的機會下，向一家生技公司購買550棵芭樂樹苗，「這家公司給我的芭樂品種是來自台灣。」。

果園裏種下的台灣品種包括常見的白肉芭樂，還有帶蘋果風味和草莓風味的粉紅肉芭樂。在短短不到8個月的時間，夏瑪就感受到第一次收成的喜悅，他的親朋好友對這些新奇的品種感到好奇，嚐一口後更是大為驚艷。

就這樣一傳十、十傳百，夏瑪在當地開始種出口碑，產量供不應求，想要買粉紅肉芭樂，還要「看關係」，是朋友才買得到

「台灣芭樂改變了我的人生，如果我種的是其他品種，今天的情況可能不一樣。」夏瑪說。

他補充，台灣芭樂的品質佳，尤其是成熟後比較不會掉下來，即使是熟透掉下樹枝的芭樂，也能製成芭樂醋，賣到很好的價錢，現在這座小鎮已經很少人沒聽過台灣品種。

台灣芭樂來到印度會不會水土不服？夏瑪驕傲地表示，印度土壤肥沃，甚至具有藥性可以用來治傷，種台灣芭樂沒有問題。

夏瑪在開始種植水果之前，先在當地政府部門學習有機種植技術，自己調製有機肥料，用金盞花和寶特瓶防止果蠅，「我不要消費者吃到有毒的東西」；他的果園也用太陽能發電。

隨著台灣芭樂種植成功，夏瑪開始種植甘蔗和檸檬，並且養蜂，逐漸成為有機務農成功的典範，除了印度媒體曾經報導之外，曾赴台灣求學的印度大學助理教授潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）也為他寫過中文報導。

被問及有無意願赴台觀摩農業技術？夏瑪回應：「我很想去台灣一趟…我的成功很大部分可歸因於台灣，我想去台灣，親吻台灣的土地。」

另方面，索內帕特縣農務官庫瑪（Rakesh Kumar）也到芭樂園視察有機種植的情況。庫瑪表示，用有機方式種出的台灣芭樂，外形及口感均佳，地方當局考慮向其他農民推廣。

庫瑪也歡迎台灣農業專家到索內帕特縣，指導當地農民種植技術。

印度 疫情 樂園

上一則

水產沒寫「中國台灣」遭禁？ 台衛福部：有寫的也沒過

下一則

女賊扮「假貴婦」 潛慈濟靜思堂行竊 2個月得手200萬

延伸閱讀

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...
俄狂轟烏東前線 烏：想鞏固到手土地

俄狂轟烏東前線 烏：想鞏固到手土地
瘋世足… 印度父親寫信求老師 讓5歲兒子請假看球

瘋世足… 印度父親寫信求老師 讓5歲兒子請假看球
不滿普亭威脅要動用核武 印度總理莫迪取消印俄年度峰會

不滿普亭威脅要動用核武 印度總理莫迪取消印俄年度峰會

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀說全球化已死？財經專家：早已死了很多年

2022-12-08 10:45
中共前領導人江澤民離世，朱立倫都表達哀悼之意，被新華社列入悼念名單及角逐總統的可能人選。朱立倫今天表示，國民黨希望兩岸和平，這是身為黨主席應該要表達的。記者戴永華／攝影

朱立倫、侯友宜列悼念江澤民名單 朱：黨主席該表達的

2022-12-04 15:12

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室