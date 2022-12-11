論文案 教育部要台大查處指導教授

桃園市長鄭文燦、新竹市前市長林智堅 台大國發所學位日前均因論文抄襲遭撤銷，由於兩人的指導教授都是國安局長陳明通，引發關注。昨更傳出監察院已啟動調查，對此，教育部 證實，已配合監察院調查，日前發文台大，要求台大需查處、課責指導教授，並將結果提報教育部。是否會給予懲處等，將待台大釐清後依規定衡處。

教育部昨也重申八項品保機制，其中一項要求課責指導教授和系所責任。一旦學位論文與專業領域不符或違反學術倫理，指導教授應負相應責任，所屬系所也應檢討改進品保機制。

教育部強調，如果指導教授或所屬系所未妥善處理或不作為，將通知學校限期改善，屆期未改善則會給予停招、減招等處分。

此外，台大校長管中閔將於明年1月卸任，近來多名政治人物深陷學術倫理爭議，管中閔也於卸任前演講上和學生分享，當年回台任教時，學界急需論文，最簡單的方式是指導教授直接給學生題目，學生發表後能畢業還能和教授一同掛名，方法容易但做法如同「瓶插」，在瓶中直接插花，花朵終究會枯萎。

管中閔指出，也有教授選擇帶領學生往同一個方向前進，但近似於「盆栽」，也許能產出一兩篇論文，但終究不會茁壯成樹；自己則寧可陪學生摸索、慢慢爬梳文獻找到可發展的角度，從擔任「培養土」做起。