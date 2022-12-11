學者：台灣運具混雜 道路應分級分流

面對不斷攀升的在台外國人交安死傷件數，交通學者直言，台灣運具太多種，但整體環境卻沒有因應各車種規畫，應以「道路分級分流」規畫短中長期計畫循序漸進改善，否則10年後國外對台灣交通的評價肯定是更複雜、危險；觀光 學者則示警，認為台灣隨著自由行興盛，相關配套措施要跟上腳步，否則將影響國際旅客來台遊玩的意願。

消基會交委會召集人李克聰指出，外國觀光客對台灣交通最大印象就是多元跟混亂，汽車 、機慢車、行人全都擠在同一條道路運行，對交通相對單純的國家很難適應，應以道路車種簡單化為目標，規畫不同運具，行駛不同路線，像是主要幹道以汽車、公車為主，先從小範圍地區試辦著手。

李克聰也提到，很多旅客來台最直接的印象就是「走在路上很危險」，現有的標線型人行道畫設雖然方便，但沒有立體化區隔，容易被占用，應讓交通管理社區化，確保人行道淨空，否則畫設再多都無法安全使用。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，若交通環境跟不上國際水準，各項觀光吸引力都會大打折扣，但當前從政府看不出改革決心，把責任推給用路人。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰則認為，隨著自由行興盛，台灣相關配套措施也要跟上腳步，像是台北市以外的跨鄉鎮接駁及交通資訊相對複雜，應仿效日本 ，將各項公共運輸整合一套查詢系統。