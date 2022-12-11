我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

學者：台灣運具混雜 道路應分級分流

記者周湘芸／台北11日電

面對不斷攀升的在台外國人交安死傷件數，交通學者直言，台灣運具太多種，但整體環境卻沒有因應各車種規畫，應以「道路分級分流」規畫短中長期計畫循序漸進改善，否則10年後國外對台灣交通的評價肯定是更複雜、危險；觀光學者則示警，認為台灣隨著自由行興盛，相關配套措施要跟上腳步，否則將影響國際旅客來台遊玩的意願。

消基會交委會召集人李克聰指出，外國觀光客對台灣交通最大印象就是多元跟混亂，汽車、機慢車、行人全都擠在同一條道路運行，對交通相對單純的國家很難適應，應以道路車種簡單化為目標，規畫不同運具，行駛不同路線，像是主要幹道以汽車、公車為主，先從小範圍地區試辦著手。

李克聰也提到，很多旅客來台最直接的印象就是「走在路上很危險」，現有的標線型人行道畫設雖然方便，但沒有立體化區隔，容易被占用，應讓交通管理社區化，確保人行道淨空，否則畫設再多都無法安全使用。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，若交通環境跟不上國際水準，各項觀光吸引力都會大打折扣，但當前從政府看不出改革決心，把責任推給用路人。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰則認為，隨著自由行興盛，台灣相關配套措施也要跟上腳步，像是台北市以外的跨鄉鎮接駁及交通資訊相對複雜，應仿效日本，將各項公共運輸整合一套查詢系統。

觀光 汽車 日本

上一則

論文案 教育部要台大查處指導教授

下一則

個人光環難轉移…柯文哲連任黨魁 民眾黨還是一人黨

延伸閱讀

芝加哥林肯公園動物園百年橡樹 明春移除

芝加哥林肯公園動物園百年橡樹 明春移除
知名酒吧出入口坡度大 刮傷車底

知名酒吧出入口坡度大 刮傷車底
華男中槍翻車亡 15秒視頻曝行凶過程

華男中槍翻車亡 15秒視頻曝行凶過程
陸港澳旅客受限 觀光復甦澆冷水

陸港澳旅客受限 觀光復甦澆冷水

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀說全球化已死？財經專家：早已死了很多年

2022-12-08 10:45
中共前領導人江澤民離世，朱立倫都表達哀悼之意，被新華社列入悼念名單及角逐總統的可能人選。朱立倫今天表示，國民黨希望兩岸和平，這是身為黨主席應該要表達的。記者戴永華／攝影

朱立倫、侯友宜列悼念江澤民名單 朱：黨主席該表達的

2022-12-04 15:12

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室