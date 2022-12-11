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行人地獄？在台外國人交通死傷 近4年遞增

記者周湘芸、邱瓊玉／台北11日電
外國觀光客對台灣交通最大印象就是混亂，整體交通環境沒有因應各車種規畫，汽車、機慢車、行人都互不禮讓，上路猶如置身危險之中。(記者許正宏／攝影)
外國觀光客對台灣交通最大印象就是混亂，整體交通環境沒有因應各車種規畫，汽車、機慢車、行人都互不禮讓，上路猶如置身危險之中。(記者許正宏／攝影)

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導指出，台灣交通宛如「行人地獄」，引發熱議。根據交通部道安會統計，近4年，在台外籍人士交通死傷人數不斷攀升，以今年為例，截至9月底就有26名外籍人士因交通事故死亡、7299人受傷。旅遊業者直言，台灣車種多、行人環境不友善早已是老問題，甚至日本很多來台旅遊的行前手冊都會註明「過馬路要特別小心」。

道安會表示，近年來加強宣導駕駛禮讓文化，不禮讓行人情況已有改善，不過確實仍有許多努力的空間。

根據道安會統計，外籍人士死傷人數逐年增加，其中死亡人數，一路從2019年的12人，增加到去年的33人，今年截至9月底止，則有26人，相較於去年同期，增加4人之多；受傷人數也較去年同期增加1972人。

此外，整體行人死傷人數也在上升。根據道安會統計，今年截至9月底，總計257名行人死亡，儘管較去年同期減少43人，但卻有逾1.1萬名行人受傷，較去年同期增加710人。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱說，台灣人行道標線模糊不清、沒英文標示常讓外國人「霧煞煞」，最常發生的是被機車擦撞，舉凡從遊覽車下車、逛夜市、巷弄等，屢見不鮮。此外，台灣不少風景區規畫沒考量身障者需求，道路起伏不連貫，還要閃避違停車輛。

此外，也有旅遊業者直言，台灣長期以來的建設問題，不用國外媒體講，相信相關官員都知道，就看要不要做，怎麼做而已，業者能做的只能苦笑提醒觀光客過馬路要非常小心，緊跟著導遊領隊。

日籍旅客Yuri表示，台灣交通工具多元，同一車道常有多輛機車和汽車並行，這在日本十分少見。此外，不少人行道未與車道區隔，行走時要擔心車輛跨越標線。

對於外籍人士死傷人數攀升，道安會解釋，有部分是外籍移工，其運具以微電車為主，這部分日前公路總局已將微電車納管，另也透過勞動部等單位，加強移工宣導。

交通部觀光局表示，近年輔導各縣市政府、國家風景區管理處推動「台灣好行」，有53條提供無障礙服務。

觀光 日本 中華民國

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