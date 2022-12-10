河混濁、鼠流竄…基隆西定河汙染 登美論壇「都市地獄版」

美國論壇「Reddit」貼了一張基隆市西定河汙染的照片，引發議論，記者重回現場以同角度拍攝。（記者游明煌／攝影）

美國論壇「Reddit」貼出一張基隆西定河的照片，還分類到「都市地獄版」，照片中顯示除汙染外，還有老鼠流竄，在網上引發熱議。里長說，這裡汙染已久，除家庭廢水、小吃店油汙，還有港區淤泥堆積。議員認為盡速接管才能徹底解決汙染。市府表示，2036年全面接汙水幹管前，會加強水環境改善工程及清淤。

從「Reddit」登出的照片可以發現河流混濁，一旁還緊鄰著民宅，放大看還能看到照片左下角拍到老鼠，被台灣網友轉貼到PTT後引發熱議。

當地民眾說，因是南榮、西定、旭川河口交會處，民生廢水長期排入，才又髒又臭，但以前這裡很漂亮， 船還可以開進來，後來比較髒亂，汙水、垃圾及老鼠都有，居民也見怪不怪。

文安里長李隆進說，從汙染的情況來看，除了家庭、店家的廢水排入外，還有港區的淤泥及汙染物飄進河中導致汙染，有時還有不明油汙。

市議員鄭文婷指出，西定河行經中山、安樂到仁愛區，市政府過去幾年投入相當多資源在水環境改善工程，成效有目共睹。但無可諱言，城市治理除了水環境改善之外，還有鼠害防治，以及許多環境改善工作。環境確實還有改善空間，但用「地獄都市」形容言過其實，有可能空房子多招來鼠患，相信市政府近期內將會盡快改善。

議員童子瑋表示，因為開發很早，西定河、南榮河等需要時間整治，應加快接管的速度，期待水環境改善及汙水下水道接管工程完成後會有新的風貌，應加快接管的速度。

基隆市政府說，全市汙水下水道接管分五期，至今年10月普及率41%。西定河預計接管期程為第五期2032至2036年。市府在西定河主要集汙區中山區範圍內用戶未接管前，已先進行水環境改善工程作業，改善西定河水質。

工務處指出，等2036年汙水下水道完成接管後，才能徹底淨化水質，會定期巡查並辦理清淤，近5年已清除3818立方公尺淤積土方。

市府增設水環境改善工程設礫間處理廠，在接管前改善西定河水質。基隆市環保局水質及土壤防治科長林嵐表示，等截流完成後可把上游的汙水引進設施，整個河段汙水進到河川一天6萬噸，僅能處理量約10%，過渡期約10到20年，最終要靠接汙水下水道解決。