台2026年失智者37.3萬人 曝照護3缺 國際專家：應打造專法

台灣失智症人口不斷攀升，預估2026年恐增到37.3萬人。圖為失智老人上課復健情形。（本報資料照片）

台灣預估目前有失智 症人口31萬人，2026年恐增到37.3萬人，失智症在全球都是重要議題，國際失智症協會（ADI）執行長寶拉．巴巴里諾（Paola Barbarino）表示，許多國家將失智症照顧納入長照 政策，但失智照護也包含金融規畫、家屬支持等面向，長照體系無法處理，呼籲應為失智症打造專法，提供更完善的照護。

衛福部長薛瑞元表示，經分析，台灣多數失智症患者屬於極輕微至輕微，中度失智約12％，重度失智占14％。目前台灣面臨失智症照護三大問題，包括個案憂心汙名化不願意就醫、家屬對於失智症認識不足，態度負面、失智服務網絡不夠全面，難以及時介入提供服務等。未來會持續提升公眾意識，並進行個案轉介。

2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會在台舉行，巴巴里諾接受專訪指出，每一位失智症患者都是獨立的個體，必須深入了解每個人，適時搭配非藥物措施，例如有位患者每天早上8時就躁動，若了解他以前在此時得出門上班，只要為他創造辦公環境，他就可能平靜下來，不需用藥。

許多國家將失智照護納入長照、高齡政策，不過ADI並不建議。巴巴里諾說，失智症是複雜的病症，包括長照、友善金融等，失智照護中長照是優先，但不是唯一，像財務規畫細節未納入長照體系。此外，失智診斷後的個人與家屬支持、研究資料共享、登錄系統等，也無法納入。

南韓 即針對失智症防治設置專法，南韓去年全國60歲以上失智人口91萬餘人，當地共有256間地方型失智症中心，提供診斷後服務、預防計畫、加強認知、家屬照護等相關課程，也提供預防走失、登錄指紋等服務，登錄接受服務的失智者逾50萬人。

巴巴里諾呼籲台灣政府進一步思考，將失智症政策獨立立法。不過，衛福部長照司對於設立失智專法，表示目前沒有規畫。

至於失智症早期診斷介入，已知失智症風險因子，包括聽損者應配戴助聽器，避免認知能力驟降並維持社會互動，同時要避免菸酒，採取健康飲食、適當運動等，這些都是明確已知的資訊，但大眾卻不知道，巴巴里諾說，「這才是最大問題」。ADI努力提升大眾認知，也希望政府大規模推動，甚至由初級醫療人員協助提升民眾認知。