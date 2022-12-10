我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

台2026年失智者37.3萬人 曝照護3缺 國際專家：應打造專法

記者許政榆／台北10日電
台灣失智症人口不斷攀升，預估2026年恐增到37.3萬人。圖為失智老人上課復健情形。（本報資料照片）
台灣失智症人口不斷攀升，預估2026年恐增到37.3萬人。圖為失智老人上課復健情形。（本報資料照片）

台灣預估目前有失智症人口31萬人，2026年恐增到37.3萬人，失智症在全球都是重要議題，國際失智症協會（ADI）執行長寶拉．巴巴里諾（Paola Barbarino）表示，許多國家將失智症照顧納入長照政策，但失智照護也包含金融規畫、家屬支持等面向，長照體系無法處理，呼籲應為失智症打造專法，提供更完善的照護。

衛福部長薛瑞元表示，經分析，台灣多數失智症患者屬於極輕微至輕微，中度失智約12％，重度失智占14％。目前台灣面臨失智症照護三大問題，包括個案憂心汙名化不願意就醫、家屬對於失智症認識不足，態度負面、失智服務網絡不夠全面，難以及時介入提供服務等。未來會持續提升公眾意識，並進行個案轉介。

2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會在台舉行，巴巴里諾接受專訪指出，每一位失智症患者都是獨立的個體，必須深入了解每個人，適時搭配非藥物措施，例如有位患者每天早上8時就躁動，若了解他以前在此時得出門上班，只要為他創造辦公環境，他就可能平靜下來，不需用藥。

許多國家將失智照護納入長照、高齡政策，不過ADI並不建議。巴巴里諾說，失智症是複雜的病症，包括長照、友善金融等，失智照護中長照是優先，但不是唯一，像財務規畫細節未納入長照體系。此外，失智診斷後的個人與家屬支持、研究資料共享、登錄系統等，也無法納入。

南韓即針對失智症防治設置專法，南韓去年全國60歲以上失智人口91萬餘人，當地共有256間地方型失智症中心，提供診斷後服務、預防計畫、加強認知、家屬照護等相關課程，也提供預防走失、登錄指紋等服務，登錄接受服務的失智者逾50萬人。

巴巴里諾呼籲台灣政府進一步思考，將失智症政策獨立立法。不過，衛福部長照司對於設立失智專法，表示目前沒有規畫。

至於失智症早期診斷介入，已知失智症風險因子，包括聽損者應配戴助聽器，避免認知能力驟降並維持社會互動，同時要避免菸酒，採取健康飲食、適當運動等，這些都是明確已知的資訊，但大眾卻不知道，巴巴里諾說，「這才是最大問題」。ADI努力提升大眾認知，也希望政府大規模推動，甚至由初級醫療人員協助提升民眾認知。

失智 長照 南韓

上一則

具名提敗選建言？綠委擔心自己「被引蛇出洞」

下一則

水產被禁／大陸註冊新規通報1年 台灣官方無作為

延伸閱讀

金融詐騙鎖定失智者 星國親友偕醫師律師騙親屬最痛心

金融詐騙鎖定失智者 星國親友偕醫師律師騙親屬最痛心
3大休閒活動 可降失智風險

3大休閒活動 可降失智風險
「雷神」恐失智引關注 音樂療法助患者「闖出迷霧」

「雷神」恐失智引關注 音樂療法助患者「闖出迷霧」
染疫後腦霧 運動、調整飲食及生活習慣不惡化

染疫後腦霧 運動、調整飲食及生活習慣不惡化

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞