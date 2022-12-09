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台女暴斃3個月成乾屍 女兒不報警：媽叮囑會復活

記者曾伯愷／新北即時報導
王婦因病在新北市三重區租處去世，女兒依其生前囑咐沒有下葬、火化，或報警協處，三個月後成了一具乾屍。（記者曾伯愷／翻攝）
王婦因病在新北市三重區租處去世，女兒依其生前囑咐沒有下葬、火化，或報警協處，三個月後成了一具乾屍。（記者曾伯愷／翻攝）

新北市三重警方，昨天下午4時獲報，三和路一間出租套房有具女乾屍。警方前往了解，果見王婦全身布滿金紙陳屍床上，初估死亡時間約3個月，詢問同住女兒為何沒有報警，她說「母親交代不要處理，她會復活」，警方勘驗現場排除有他殺嫌疑，確切死因待檢察官相驗後調查釐清。

經調查，死者王姓婦人（54歲）是宗教狂熱信徒，聲稱有神明附體，曾在台中幫人算命。與夫婿育有一子一女，女兒林女（25歲），因家中經濟困頓，只讀到小學5年級便輟學。其子林男成年後，則自己搬出獨自到高雄生活，鮮少與他們聯繫。

2014年夫妻倆因大吵一架，王婦帶著林女離家北上，以舉廣告牌打零工維生。不久其夫林男也北上獨居，夫妻倆雖名存實亡過著分居生活，但林男仍盡養育之責，每月固定拿錢給女兒，讓她們得以付房租跟生活開銷。

三年前王婦與女兒以每月8700元台幣（約283美元）房租，搬住到在新北市三重區三和路四段一間四坪大的分租套房，日子雖然拮据，但母女倆倒也過得安逸。怎料本受胃潰瘍所苦的王婦，雖有長期吃藥，但近來病況越發嚴重，沒錢看病的她，腹部越腫越大，最後只能臥病在床無法工作。

去年夫婿林男也罹患乙結腸癌，只能以打零工維生，收入不固定，自己經濟限縮，當然也無力擔負每月妻女開銷，但只要是女兒開口求助，他仍是會想辦法擠錢出來給她們母女。

夫婿經濟協助等同斷掉，本來已因病無法工作的她，因此也積欠房東3個月房租無力償還。或許她知道所剩來日不多，特意囑咐女兒「她過世之後，不要破壞她的身體，也不要下葬或火化，因為有一天神明會附體，她就會復活。」沒想到她真的因病去世，女兒也按其生前遺囑，將她遺體整齊擺放在床上，並疊放金紙，每日燃點線香敬拜。

昨天（9日）下午近4時許，房東例行性前往租房察看，沒想到，大門一開既看見林女在廊道上，房東立即向林女催討「妳積欠的租金，哪時候要繳？」林女沒多說話，而是朝著她租房走去。正當她開門霎那，房東餘光驚見，王婦全身布滿金紙，仰躺在床上，嚇得趕緊打電話報警。

警方獲報派員趕抵，屋內燒著線香濃煙裊裊，冷氣全開，王婦全身布滿金紙，身體已現蠟黃明顯死亡。立即詢問林女：「妳母親為何死亡？為何沒報警？」此時，林女神情恍惚略顯異樣向警回說：「3個月前，她與母親一起入睡，隔天早上她就往生。」

警問為何沒報警，林女不斷重複說「媽媽說，不可以跟別人說她已經走了」、「宗教信仰問題」，她解釋母親生前囑咐「她過世之後，不要破壞她的身體，也不要下葬或火化，因為有一天神明會附體，她就會復活。」警方勘驗現場沒有外力介入狀況，死者身上也無穿刺性傷口，排除有他殺嫌疑。夫婿林男、女兒林女口徑相似，沒有疑異，目前警方已採集相關事證，報請檢察官相驗，以釐清王婦確切死因。

房東 檢察官 租金

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