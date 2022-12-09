桃園「恐怖兔窩」民宅養80隻兔 滿地兔糞惡臭刺鼻

桃園平鎮1名61歲獨居柯姓男子的床就擺放在客廳中，也能見到兔子四處跳躍。(記者翁唯真／攝影)

桃園平鎮1名61歲獨居柯姓男子家中飼養約80隻的兔子，宛如動物園，不過因飼養數量龐大，且家中地面有大量兔子糞便及高麗菜葉，長期未清理，天氣炎熱時更有刺鼻臭味，造成鄰居不滿。

金陵里長莊育勝表示，2年前柯姓男子家中也曾有164隻兔子，當時相關單位就一同協助送走，怎料2隻被偷藏起來又慢慢繁衍出這一窩；今早桃市府相關局處一同會勘，動物保護處今下午帶走兔子並安置至合法場所，社會局、衛生局將聯絡家屬一同關懷並協助就醫，而環保局待下周天氣好會將住家打掃清運廢棄物。

柯姓男子家住3樓，陽台、客廳、廚房及房間皆有大量的兔子四處活動，也有些兔子窩在角落，柯姓男子家地上布滿兔屎、高麗菜葉及垃圾，且地上的毛巾裡更有剛出世不久的小兔子，宛如兔樂園 。他家中布滿雜物，他的床鋪就放置在客廳中，也能看到兔子隨意跳躍，不過環境相當髒亂，柯姓男子的居住品質也相當差。

柯姓男子受訪表示，他很愛小動物，先前有人送他2隻後慢慢繁衍，他中風 退休後每個月靠8000多元的退休金 生活，將大部分錢都花在養兔子上，本身吃得相當節省。

莊育勝指出，數年前柯姓住戶的老婆過世打擊太大，5年有人送柯2隻兔子後，兔子大量繁衍至164隻，2年前動保處才將兔子全部送走，怎料柯留了2家隻在家，經過這段時間又生出約80隻兔子。

莊育勝說，柯的2個小孩在中南部工作，也曾勸過父親，小孩也無法在這樣地方生活，天氣炎熱的時候，家中的惡臭讓鄰居相當頭痛，已花了近半個月跟他溝通，要將環境清掃並將兔子送走安置，讓他也有心理準備。