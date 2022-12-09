男子1人飾多角騙包養 有多名正妹受騙

高雄市警方查捕林姓男子，林拒開門與警方僵持，後來警方破窗進屋。(記者林保光／翻攝)

新竹縣林姓男子在網路，挑選高顏值的美眉下手，以1人飾多角色，騙有富商要以60萬元（台幣，下同，約2萬美元）至200萬元「包養」正妹，竟有多名女子被他的話術沖昏頭，提供裸照、私密照應選，事後想要回照片反而受騙匯款。

高雄警方了解，待業中的林姓男子（32歲）自今年3月，便從臉書 、IG，覓尋有高顏值或有穿著清涼照片的女子，以「掮客」身分私訊正妹，稱他認識不少富商，知道有富商包養正妹的Line群組，要加入群組接受包養，須先付2000元「入會費」，便可獲富商的個人Line帳號。

林姓男子放出的訊息，竟也吸引許多正妹回應，加入會員，進入群組還須填問卷，回答「覺得自己色嗎？」、「喜歡作愛嗎？」等令人害羞的問題。

林一接到有女子加入群組，便以飾演多名富商角色，與上當的女子們加Line私聊，要女子傳語音、照片或各種撩人姿勢的影片，接受挑選為包養對象，放出每月包養金額60萬元到200萬元訊息，如果另介紹閨蜜加入，價碼更高。

不料，受騙女子與林所扮演的「富商」文字私聊近1個月，林以公司周轉資金為由，反向女子稱要借款，女子為不影響獲選資格，有人便陸續借出數千元到10多萬元，但後來一直未獲包養，要求刪除之前的照片、影像，才恍然清醒，知道受騙。

高雄市刑大查出林的身分，追去新竹縣芎林鄉林住處，林見員警拒不開門，警方只好破窗進入抓人，林的父母知道原由，也相當錯愕。警方查出，林自2020年便上網行騙，2年獲利130萬元，至少有10多名正妹受騙。