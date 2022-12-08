我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

名字最長準市議員： 我真的姓「顏」不姓田

聯合新聞網／ 綜合9日電
「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，名字16個字令人印象深刻，高票當選嘉義市議員。(取材自臉書)
「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，名字16個字令人印象深刻，高票當選嘉義市議員。(取材自臉書)

33歲電競直播主「Molly翎熹」因為認同PTT知名鄉民GtoKevin小商人的理念，將名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」共16字，首度以無黨籍身分參選嘉義市東區議員並爆冷當選，至今仍是話題不斷。對於許多人稱呼自己是「田慎節」、「田議員」，她在臉書上出面澄清，「其實我真的姓顏」。

「Molly翎熹」昨（8）晚在臉書粉專貼出截圖，指出自己最近收到了不少合作來信，對方在稱呼她時頭銜都用「Molly（田議員）您好」、「田慎節團隊，您好」、「田議員你好」、「田聖潔您好」，只好再次PO文告訴大家，自己真的姓「顏」。

貼文曝光後，不少網友笑回「因為妳很甜，大家誤會了」、「顏議員好甜」、「好的，顏姓田議員」、「妳好顏色不分藍綠議員」，也有人表示「其實很少人知道南投草屯事件，所以都以為田慎節是妳本名」。

有網友理性分析「改名都還是在原姓氏之下改名，第一個字才是姓，大部分認真研究的，對於顏大美女市議員，不會誤解成『田』議員」、「姓：顏，名：色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、「名字怎麼kuso都沒關係，姓不能亂改，這個我完全同意妳。顏議員妳好」，也讓本人親自在留言區回應說「是的，改姓是很困難，我真的姓顏，請大家告訴大家」。

2022九合一大選嘉義市議員第一選區（東區）18人搶10席，33歲電競直播主「Molly翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，喊出設立性專區等政見，屢以吸睛性感的低胸服裝現身，加上有網紅「小商人」持續透過臉書拉抬聲量，最後以2813票、第9名的成績成功突圍當選。她也說，當選後要舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆名稱就叫「田盛節」。

臉書

上一則

繼亞利桑納後再拓版圖 台積電副總：不排除在日本蓋第2座廠

下一則

桃園「恐怖兔窩」民宅養80隻兔 滿地兔糞惡臭刺鼻

延伸閱讀

遭指暗諷汪小菲被出征 蔡康永「清空微博」疑力挺大小S

遭指暗諷汪小菲被出征 蔡康永「清空微博」疑力挺大小S
小S發文哀悼范瑋琪父親 網友留言區歪樓扯汪小菲

小S發文哀悼范瑋琪父親 網友留言區歪樓扯汪小菲
性感正妹田慎節當選嘉市議員 低胸拍片講感言

性感正妹田慎節當選嘉市議員 低胸拍片講感言
楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

2022-12-01 21:17

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有