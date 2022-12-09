輕度智障準里長 黃建廷：不怕異樣眼光用心服務

新竹市復興里長當選人黃建廷（右二）感謝爸爸（左一）與媽媽（右一）的陪伴與支持。（圖：／黃建廷提供）

新竹市東區復興里長當選人黃建廷有輕度智能障礙，近來成為網路話題，其實他熱心地方事務許久，不僅擔任過議員劉崇顯助理，市府多項活動也常看見他擔任志工的身影，此次二度參選復興里長終於如願當選，他強調不怕外界貼標籤、異樣眼光，將以志工服務的熱忱勤奮精神，用心服務里民。

82年次的黃建廷此次在選舉公報登載育達科大財務資訊與金融學系學位，曾任新竹市議員劉崇顯助理、行政院農委會林業試驗所約用助理，當選後，外界注意到他其實領有身心障礙手冊。

黃建廷說，自己學習速度確實較其他人慢，但有感讀書期間受他人幫助很多，所以希望能回饋社會，除了當志工，也希望有機會以里長身分服務里民。

黃建廷坦言，爸媽起初反對他參選里長，就是擔心他個性單純，「怕我被人騙」，但最後還是支持他的決定，參選過程也遇到許多貴人的相助拉票，得以勝選。

黃建廷說，爸爸陪伴他徒步、追垃圾車、騎著三輪車掃街拜票，也感謝劉崇顯議員聘他擔任助理從事地方服務，還有提供服務處使用的進貴大哥，很多人幫助讓他能一步步努力成功當選里長。

黃建廷也不避諱談自己輕度智能障礙的身分，他說，四年前參選時就有告知里民自己有輕度智能障礙，他從不擔心外界異樣眼光，也不擔心別人知道、談論，「沒有什麼好丟臉的」，未來希望成立環保志工隊、防疫 消毒志工隊，也要舉辦節慶活動凝聚里民。