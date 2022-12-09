國小畢業變碩士 南投議長論文涉抄襲

南投縣議長何勝豐歷經碩士論文風波，仍順利完成七連霸。(記者江良誠／攝影)

南投縣議會議長何勝豐被爆料，亞洲大學碩士論文和昔日秘書羅崴騰的論文雷同，遭質疑抄襲。亞大學術倫理委員會審定結果出爐，認定兩人論文有一定程度相似，若15日內未申訴，碩士學位確定撤銷。何勝豐說，尊重學校決定，不會申訴。

亞大8月接獲具名檢舉，指何勝豐2016年6月完成的碩士論文「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，與羅崴騰論文「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」內容雷同，且皆同一位指導教授、同時完成論文，有抄襲之嫌。

亞大9月至11月底4度召開學倫會議，何勝豐以議會開議、選舉忙碌為由請假，2人都未出席，也沒提出書面說明。

學倫會以Turnitin系統比對兩人論文，有一定程度相似，但因同天完成口試，無法確認誰抄誰，加上指導老師說明做出判定，把通知寄給兩人，若15日內仍未申訴，撤銷學位即告確定。

何勝豐今年順利完成議員七連霸，但2014年選舉公報學歷是國小畢業，2018年就直跳碩士，引發議論，也遭爆論文涉抄襲。何坦言，他是依「吳寶春條款」，以大學同等學力認定標準就讀碩士班，完全依規定，對論文內容則不願多談。

何勝豐昨表示，尊重學校決定，不會申訴，希望事件就此告一段落。至於羅崴騰去年已退休 ，記者昨無法連繫上。