扯上黑道 警大校長記過申退 藍疑輕放被退休

警察大學校長陳檡文被爆五年前曾出入私人招待所，更有涉洗錢案角頭、高利貸業者作陪；內政部經調查後記小過一支，陳隨後口頭請辭並申請提前退休。（本報資料照片）

警察 大學校長陳檡文被爆五年前曾出入私人招待所「八八會館」，更有涉洗錢案角頭林秉文、高利貸業者林彥廷作陪。內政部 經調查後記小過一支，陳隨後口頭請辭並申請提前退休 ，行政院長蘇貞昌昨予以同意。立院國民黨團總召曾銘宗質疑，陳檡文的懲處是「大錯輕放」，不禁令人質疑陳是「被退休」，無助於提升警政風紀。

陳檡文昨透過警大發聲明，表示因個人生涯規畫，決定申請提早退休。據了解，陳檡文對內政部調查提出意見陳述書，表示他因長期從事刑事工作，為求工作表現，希望蒐集統促黨總裁「白狼」張安樂相關犯罪事證才參加餐敘，林秉文等人不是規定所稱治安顧慮人口，才未事前報備。

陳檡文退休消息昨天傳開後，有媒體傳訊詢問，陳僅回覆「事已至此」；不少舊部屬在LINE群組留言打氣，陳僅回「謝謝」貼圖。

內政部昨召開考績委員會指出，陳檡文長期從事刑事工作，對警察禁止與治安顧慮人口不當接觸交往的相關法令應有相當程度認知，對特定對象的身分也應有高度敏感；調查結果認定，陳檡文五年前擔任警政委員時出入爭議場所接觸特定對象，事前、事後均未報備，違反規定，處分小過一次。

行政院發言人羅秉成表示，陳檡文在知悉處分結果後，即口頭表達辭意，並提出書面申請提前退休；蘇揆指出，相關行為即便並非發生在其校長任內，但警察大學肩負培育警察人員的重責大任，警察大學校長應作為警察楷模，故予以同意，並責由內政部辦理後續事宜。

至於陳檡文是否「被請辭」？國民黨立委游毓蘭說，陳檡文一開始說是為蒐集張安樂情資，內政部事後調查也證實並未有女陪侍服務，至於事前、事後報備的做法，雖已規定十幾年，落實情形卻非常差；她也希望陳檡文請辭前，坦然說明事情來龍去脈，不要讓外界留下曖昧想像。

親近陳的警界人士說，提拔陳的內政部前部長徐國勇請辭，陳被處理是意料之事，但內政部只說懲處內容，沒交代調查情況，僅以多年前聚會沒報備就拔官，作法太粗糙；也有官警認為，時代不同，民眾高標準檢視警紀，警察不能「黑白不分」。

一位友人指出，陳檡文被視為徐國勇人馬，如今徐請辭獲准，蘇當然火速要陳檡文走人；加上近期民進黨檢討敗選，警紀事件頻傳，懲處此刻出爐，更有殺雞儆猴意味。

相關人士指出，警大校長是14職等，內政部近來開缺12職等參事缺，有傳聞指蘇貞昌要「挪一名警政人事接任」，暗指將降調陳檡文，陳檡文「不走也不行」。