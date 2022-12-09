退家族群組害萬張照片消失 連襟求償50萬敗訴

高雄鍾姓男子在家族LINE 群組存了數百張家庭生活照片，去年4月傍晚6時許，鍾的連襟徐男想要退出群組，卻不小心「翻群」，把群組內的家人全部退光，自己再退出，導致群組相簿累積八年的照片消失不見，鍾男提告求償50萬元台幣(約1萬6300美元)，法官最後認為群組向不只是備份用，不是原檔，一、二審都判鍾男敗訴。

判決指出，鍾姓男子和姚姓男子娶了徐姓姊妹，2013年時家人成立「徐家姊妹聊天」LINE群組，一家習慣將生活照片上傳至群組，再利用相簿保存珍貴回憶。

去年4月21日傍晚，姚男想要退出「徐家姊妹聊天」的LINE群組，卻將群組內的成員全部退出，之後自己再離開群組，整個家庭群組一夕被「翻群」，存了八年的珍貴照片也因群組消失化為烏有。

鍾男發現後，求助LINE官方，但官方回覆他無法救援，他不滿姚男將家族成員退光，害一家人的珍貴照片全部消失，依據每個群組可存100個相簿，每本相簿可存100張照片計算，姚男「翻群」讓1萬張照片不見，以每張照片價值50元，提告向姚男求償50萬元。

但姚男喊冤，稱他本來是想要自己退出群組，但不熟悉群組功能，才會誤將群組的家人全部退光光；而且群組相簿只是用來「備份」，原始檔都存在家人手機 ，甚至臉書 也有其他照片留存，並不是全部不能回復，何況裡面照片又不只是鍾男上傳，不能要求他賠償。

高雄地院簡易庭審理時，法官認為鍾男提出的群組對話紀錄光碟內容，僅為成員間聊天紀錄，無法證明群組內相簿或照片的實際數量，且徐家姐妹的臉書貼文中，部分照片也與LINE群組的照片相同，綜合相關事證後，判鍾男敗訴。

鍾不服上訴，高雄地院上訴審法官認為，LINE軟體的記事本、相簿，群組成員均具有管理、編輯權限，不再專屬於原分享成員或群組成員任一人所有，再者，上傳到群組的照片，並不會使照片原檔消失，LINE是提供網路空間，讓使用者備份使用，原檔不會因群組消失就被刪除。

法官最後認定，鍾男沒在其他硬體設備留有照片原檔，與姚男退光群組的行為並無關聯；至於家人所上傳的相簿照片，是鍾男未即時下載至自己手機，因此姚男並未侵害到鍾的所有權，駁回他上訴定讞。