年減恐逾7% 第4季出口確定負成長

財政部7日公布11月進出口統計，其中出口年減13.1%，不但是連3黑，也創近7年來最大減幅，官員以「黯淡無光」形容，並表示第4季負成長已成定局。圖為高雄港貨櫃碼頭。(記者劉學聖／攝影)

今年第4季的出口旺季非但不旺，還將出現兩年半以來首見的負成長。財政部 昨天公布11月進出口數字，其中出口361.3億美元，年減百分之13.1%，不但是連3月負成長，減幅也創近7年來最大。財政部統計處長蔡美娜說，11月出口「黯淡無光」，12月也無法避免連4黑，第四季負成長已成定局。

蔡美娜指出，全球景氣朝弱化發展，大部分廠商認為庫存去化至少要到明年上半年，12月出口難逃連4黑，第4季出口恐至少年減逾7%，比主計總處預估年減3.9%翻倍。

11月不僅出口衰退，進口也同樣疲弱。財政部指出，廠商因為景氣前景轉淡，備料轉趨保守審慎，11月進口327億美元，年減8.6%。出、進口相抵，11月出超34.3億美元，比去年同期減少23.4億美元；累計前11月出超471.5億美元，年減115.2億美元。

蔡美娜表示，全球高通膨、升息使終端需求萎縮，加上大陸清零干擾生產，整體供應鏈 陷入庫存調整，至今未見落底跡象，今年出口旺季確定吹冷風，不只傳產外銷，科技產品也展露疲態，11月的11大主要貨類出口全數負成長，為2016年5月以來再度「全倒」。

蔡美娜分析，出口貨類全翻黑，以大陸需求減緩影響最深遠，且塑橡膠、光學器材兩貨類減幅逾3成最慘；過去支撐出口的電子零組件、資通與視聽產品也難敵大環境，全球消費性電子景氣低迷，加上大陸疫情 衝擊品牌新機產能，電子零組件年減4.9%，終止連42個月正成長。

主要出口市場方面，11月僅對日本成長，其餘4大市場全下滑，對陸港出口年減20.9%最慘，創2013年3月以來、近10年最重跌勢，且全年恐重現2018年美中貿易戰後，首次對陸港出口呈現衰退。前11月對陸港出口占比續降至37.5%，對美出口占比增至16.3%，再創近18年來最低及最高水準，出口維持「陸消美長」。

不過，累計前11月出口4437億美元仍年增近10%，全年出口創新高不成問題；累計進口值3966億美元也超越去年全年。