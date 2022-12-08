我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

台灣金鐘得主再婚主播 被爆劈腿粉絲、女主管

記者葉君遠／台北8日電
廖科溢(右)和秦綾謙宣布彼此結為夫婦。(取材自臉書)
廖科溢(右)和秦綾謙宣布彼此結為夫婦。(取材自臉書)

曾拿過兩座金鐘的行腳節目主持人廖科溢，去年底才和妻子離婚，昨突然傳出和TVBS女主播秦綾謙閃婚，差點驚掉眾人下巴，但隨後卻連環爆出劈腿女粉絲、電視台女主管。有自稱廖科溢的女友拿出對話證據爆料，兩人已同居1年，和廖科溢的對話紀錄中他坦承，秦綾謙突然出現，兩人聊了8天就決定結婚。

據本報系聯合報報導，廖科溢目前人在國外，昨在臉書秀出婚戒，寫下「能找到與自己真正契合的人確實不容易，直到遇見妳，對於這份愛，我願意勇敢，願意堅持，也願意給出我這這輩子往後的所有時間。我與秦綾謙Donut & Yumi 結婚了！」不久後，秦綾謙也發文，「謝謝你廖科溢，從一開始就比我勇敢、捧著滿腔的熱情和愛，堅持拉著我一起往前進！」

秦綾謙是TVBS主播，她上段婚姻在結婚後年餘，就爆發被前夫捉到和小鮮肉共處一室，事後付巨款給婆家，沒想到前公婆後來又向她索討250萬，她不甘遭勒索提告，並表示前夫也曾出軌，官司纏訟2年才落幕。而廖科溢去年和結縭9年的前妻傳出婚姻失和，也曾被罵拋下糟糠妻，當時他十分低調不願多談，默默結束婚姻。

另據台灣中國時報導，廖科溢面對種種指控表示，「部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題。」並感謝所有的不諒解與批評，同時也表達對新婚妻的愛意：「我選擇了綾謙，我就會愛到底。」

原本廖科溢、秦綾謙再婚是樁美事，但廖科溢遭媒體爆料和女粉絲同居1年，已互稱老公、老婆，所有費用都是女方付，另前東家亞洲旅遊台也傳出他在公司期間其實跟某位女主管交往，突然結婚讓女方錯愕不已。

廖科溢昨晚也在臉書發文，坦言過去不懂經營婚姻，加上聚少離多，以失敗收場，留下遺憾。他承認離婚後曾幾番低調談過感情，但「感情事是勉強不來的，在結束感情的過程的確不夠完美」，強調「婚後絕對不存在著不忠的問題。」

他也解釋離開亞洲旅遊台的原因，「因為不捨與綾謙分離，積極想改變工作型態，所以在最後一趟外景前，毅然決然離開了亞洲旅遊台，而目前的拍攝工作同樣是承諾過的節目，所以盡力完成。」而他的前妻魏珮聿也在臉書寫下，「各自安好，我很好，謝謝關心，願身邊的人一切平安健康」。

秦綾謙是TVBS主播。(取材自臉書)
秦綾謙是TVBS主播。(取材自臉書)
兩人的婚戒。(取材自臉書)
兩人的婚戒。(取材自臉書)
廖科溢是兩座金鐘得主。(本報資料照片)
廖科溢是兩座金鐘得主。(本報資料照片)

臉書

上一則

賴清德角逐民進黨主席 正國會有雜音

下一則

張忠謀昔讚全球化 今對「保護主義抬頭」無奈

延伸閱讀

金鐘主持廖科溢才閃婚 爆連劈N女 沒交往卻調情要裸照

金鐘主持廖科溢才閃婚 爆連劈N女 沒交往卻調情要裸照
「媽，別鬧了…」喪偶想再婚 如何說出口

「媽，別鬧了…」喪偶想再婚 如何說出口
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
世界晚報╱世足轉播突現嬌喘「你好緊」疑主播遭潛規則

世界晚報╱世足轉播突現嬌喘「你好緊」疑主播遭潛規則

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

2022-12-01 21:17
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物