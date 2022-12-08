台灣金鐘得主再婚主播 被爆劈腿粉絲、女主管

廖科溢(右)和秦綾謙宣布彼此結為夫婦。(取材自臉書)

曾拿過兩座金鐘的行腳節目主持人廖科溢，去年底才和妻子離婚，昨突然傳出和TVBS女主播秦綾謙閃婚，差點驚掉眾人下巴，但隨後卻連環爆出劈腿女粉絲、電視台女主管。有自稱廖科溢的女友拿出對話證據爆料，兩人已同居1年，和廖科溢的對話紀錄中他坦承，秦綾謙突然出現，兩人聊了8天就決定結婚。

據本報系聯合報報導，廖科溢目前人在國外，昨在臉書 秀出婚戒，寫下「能找到與自己真正契合的人確實不容易，直到遇見妳，對於這份愛，我願意勇敢，願意堅持，也願意給出我這這輩子往後的所有時間。我與秦綾謙Donut & Yumi 結婚了！」不久後，秦綾謙也發文，「謝謝你廖科溢，從一開始就比我勇敢、捧著滿腔的熱情和愛，堅持拉著我一起往前進！」

秦綾謙是TVBS主播，她上段婚姻在結婚後年餘，就爆發被前夫捉到和小鮮肉共處一室，事後付巨款給婆家，沒想到前公婆後來又向她索討250萬，她不甘遭勒索提告，並表示前夫也曾出軌，官司纏訟2年才落幕。而廖科溢去年和結縭9年的前妻傳出婚姻失和，也曾被罵拋下糟糠妻，當時他十分低調不願多談，默默結束婚姻。

另據台灣中國時報導，廖科溢面對種種指控表示，「部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題。」並感謝所有的不諒解與批評，同時也表達對新婚妻的愛意：「我選擇了綾謙，我就會愛到底。」

原本廖科溢、秦綾謙再婚是樁美事，但廖科溢遭媒體爆料和女粉絲同居1年，已互稱老公、老婆，所有費用都是女方付，另前東家亞洲旅遊台也傳出他在公司期間其實跟某位女主管交往，突然結婚讓女方錯愕不已。

廖科溢昨晚也在臉書發文，坦言過去不懂經營婚姻，加上聚少離多，以失敗收場，留下遺憾。他承認離婚後曾幾番低調談過感情，但「感情事是勉強不來的，在結束感情的過程的確不夠完美」，強調「婚後絕對不存在著不忠的問題。」