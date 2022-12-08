2300萬個資遭駭 藍：成立數發部很諷刺

國民黨立委謝衣鳳表示（圖中），內政部及數位發展部資通安全署都說戶政資料未被駭，但據報導，有匿名駭客比對「OKE」資料發現，和戶政資料相近，且包括副總統賴清德、國安會秘書長、經濟部長王美花等人資料都在內。(圖：國民黨團提供)

10月21日一個名為「OKE」的帳號在網路論壇BreachForums發文，稱要販售超過2300萬筆台灣人戶籍個資等，不少人留言交易。國民黨立委謝衣鳳表示，內政部及數位發展部資通安全署都說戶政資料未被駭，但據報導，有匿名駭客 比對「OKE」資料發現，和戶政資料相近，且包括副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花等人資料都在內。

謝衣鳳表示，對於「OKE」兜售資料，內政部跟數發部都回應說，並非內政部戶政資料遭駭，也有人認為，該資料和2020年由駭客「Toogod」於多處整併的資料是同一份。

不過謝衣鳳也指出，根據民報報導，民報和匿名的資訊駭客實際比對「OKE」資料發現，「OKE」資料有身分證、戶籍家人甚至手機號碼等詳盡資料，認為是新的資料，且極可能就是戶政資料。

謝衣鳳也說，據該匿名駭客說法，販售資料中還有賴清德、顧立雄及王美花資料，已成為嚴重國安問題，呼籲民進黨政府現不要忙著內鬥，把宮鬥留在黨內，「先想想怎麼處理國安問題吧」。

民報報導指出，民間商業搜集個資多是地址、電話、出生年月日等，但販售資料包含縣市代碼、戶號、原住民身份（是否有原民身份）、稱謂代號、縣市到鄰的代碼、遷入時間、出生地、兵役別、家庭狀況代號、原住民族註記等，和戶政系統相近。

而民報也提及，匿名駭客比對「Toogod」與「OKE」資料，賴清德、顧立雄等人的住址等資料，在OKE資料中都更新，且整體上不管是數量和戶政資訊完整度，「OKE」資料都是新的。

賴士葆則質疑，資安 漏洞就是國安破口，現在情況是，個資早在2018年就被駭了，而2020年傳出的資料，不只有兵役資料，也有軍警人員個資，可見台灣門戶洞開，每個人都被駭了，政府不僅沒解決問題，還新成立了數發部跟資安署「這不是很大諷刺嗎？」

賴士葆並指出，全國公務員中資訊人才僅3500人，佔比不到1%，現在還有900多人才缺口，行政院長蘇貞昌曾說要委外，他質疑攸關資安「有辦法外包？」，蔡英文總統和蘇貞昌都只有口號治國，難怪近年網路科技、金融詐騙髓師越來越多，要求政府對此國安危機，要想辦法堵住破口。

國民黨團總召曾銘宗也表示，2019年以來，每年有674件政府資安事件，隔年起是677、733件，顯示資安問題趨於嚴重，且近期重大個資外洩 事件包含2016中華郵政商城17000筆個資遭駭，2017年外交部網站1萬多筆個資外洩等，然後今年11月發生2300多萬筆個資外洩。

曾銘宗表示，國民黨要求，政府強化資安防護措施，確保國安及個資基本權益，並督導金融等各種產業強化資安，確保產業發展與消費者權益。