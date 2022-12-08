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王鴻薇打黑道遭到恐嚇 嫌犯在高雄被捕

台灣新聞組／台北8日電
國民黨立委補選參選人王鴻薇（左2）的助理接到恐嚇電話，7日行程中身邊已多一位女性隨扈（右2）貼身保護她的安全。(記者曾吉松／攝影)
國民黨立委補選參選人王鴻薇（左2）的助理接到恐嚇電話，7日行程中身邊已多一位女性隨扈（右2）貼身保護她的安全。(記者曾吉松／攝影)

國民黨北市立委補選參選人王鴻薇近日猛打民進黨黑道爭議，未料辦公室接獲恐嚇電話，對方表示再「弄」黑道會開槍；王報案並申請隨扈保護。警方昨晚在高雄查獲蔡姓男子涉案，漏夜依恐嚇罪嫌究辦。

據了解，北市警方接獲王鴻薇報案後，立刻分析通聯紀錄，鎖定在餐廳打工蔡姓男子（65歲）涉案，昨晚近8時在高雄市查獲他；蔡聲稱常看政論節目，不滿王鴻薇發言內容，在家打手機恐嚇

台北市長當選人蔣萬安說，這通電話踩到了民主跟法治紅線，絕不允許黑勢力染指台北，「我們非但不會退讓，還要更強勢、更鐵腕的對抗黑道。」國民黨主席朱立倫也在中常會聲援王鴻薇，嚴正譴責任何黑金暴力。

民進黨北市立委補選參選人吳怡農說，這是非常嚴肅的事，譴責任何暴力行為，請警方盡全力調查，提升王的安全維護。

國民黨上周五徵召王鴻薇參選北市第三選區立委補選，她指控民進黨內部承認有黑道常委，許多重大決策都有黑道常委涉入，又指中常委黃承國打造「吳怡農條款」才讓吳當上北市黨部主委，質問吳敢不敢建議民進黨將黃開除？另民進黨出現黑道人頭黨員4、5000人，直到爆發政二代趙介佑事件才曝光。

王鴻薇猛攻綠營黑道問題，辦公室在前天下午3時許接到恐嚇電話，昨天報案並在臉書公布報案單及錄音檔。這通電話只有20多秒，對方表示「我不騙你啦！如果再一直弄黑道的話，我們會開槍喔」，助理問對方來自何處，對方說「不要問」，隨即掛掉電話。

王鴻薇說，今年9月選舉期間也接過恐嚇電話，當時沒錄音，警方辦案困難，前天助理接到電話就啟動錄音，她親自報案是因不能縱容恐嚇行為，也拜託警方盡快找到是何人所為、背後有沒有人指使，希望大家一起阻止黑道猖獗、黑道治國。

昨天已有女隨扈陪同王鴻薇跑行程，她說參選信念是「勇敢不沈默」，恐嚇威脅沒有影響到她，她會永遠堅持「說對的話，做對的事情」。

民進黨中常委黃承國自請黨中央成立調查小組調查，但黨中央至今仍無動作。吳怡農昨表示認同黃承國處理方式，社會大眾有質疑就坦蕩蕩面對。

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