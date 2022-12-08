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台北華山分屍舊址 動土建司法園區

記者王宏舜、林孟潔／台北8日電
2018年轟動社會的「華山分屍案」舊址，未來將成為司法園區，台灣高等法院、台北地院將遷入。(記者王宏舜／攝影)
2018年轟動社會的「華山分屍案」舊址，未來將成為司法園區，台灣高等法院、台北地院將遷入。(記者王宏舜／攝影)

台灣高等法院、台北地方法院未來遷往華山車站舊址，司法院長許宗力昨天舉行開工動土。華山大草原有多棵大榕樹，曾是民眾野餐遊樂之地，另有華山車站建物和殘留月台，未來月台會拆遷，建物保留，樹木將移植。

華山2018年發生轟動社會的「華山分屍案」，射箭教練陳伯謙性侵殺害高姓女學員，分屍棄置荒野，一審判死刑，二審以陳自首改判無期徒刑。最高法院今年2月駁回上訴定讞。

「華山司法園區」未來坐落在北平東路以北、林森北路以東、市民大道以南、中央藝文公園以西的位置，西南角與東南角分別和警政署、民進黨中央黨部相對。

華山分屍案現場就在園區基地內，死者家屬不滿台北市政府都市更新處2017年借場地給「野青眾」使用，命案小木屋「野居草堂」是違建，北市府卻未處置。案發後，北市府將華山大草原歸還司法院，高等法院、台北地院未來將搬到華山司法園區，懲戒法院、智財及商業法院擬遷入高院民事庭大廈。

華山在日治時期稱「樺山町」，為紀念首任台灣總督樺山資紀而來，光復後改名。市民大道、林森南路口不起眼的小房子是台鐵華山站舊站房，目前漆為白色。許多老台北人曾聽過「華山站」，今日知道車站位置的人已少。居民回憶，以前南部水泥、糧貨都在此下貨，月台另一側停滿牛車，由獸力轉運到城內。

司法院表示，鐵道迷關注華山站遺址是否會拆除，目前站體仍會保留，但月台則會「搬家」。

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