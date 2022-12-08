台灣最貴的「都市墓園要拆了」 網譏笑：差點獻花獻果

YouBike1.0系統的租賃站充電樁群，像極了國外的墓園。 (取材自「信義區三兩事」臉書)

台北市內原先YouBike1.0系統的400個租賃站點已於12/3正式停用，站點已全數更換為YouBike 2.0系統。日前有一名網友貼出一張照片，是位於台北市捷運 政府站旁的1.0租賃站，表示「此景成為台北市的都市記憶了」，引發網友熱議。

有一名網友在臉書 社團「信義區三兩事」上貼出一張照片並發文表示「此景成為台北市的都市記憶了！」照片中可見YouBike1.0系統的租賃站充電樁群，像極了國外的墓園，引發網友們共嗚譏笑「什麼？都市墓園要拆了嗎？那我要趕快去拍照一波呀」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「我一直以為那是基督徒的墓園」、「每次經過差點獻花獻果」、「每次路過那都要默哀三分鐘」、「以為來到地獄梗社團」、「當年看到可嚇了我一跳」、「啊，我還蠻喜歡這個偽墓園景咧 」、「都市墓園終於消失了」。

原PO貼出另一張照片表示，誰說墓園消失，只是改到室內好嗎？ 。 (取材自「信義區三兩事」臉書)

看到網友回應「都市墓園終於消失了」，原PO則又貼出另一張照片表示，「誰說墓園消失，只是改到室內好嗎？」網友們紛紛笑翻「超有想像力的，還真像！」、「從墓園變塔位，果真與時俱進」、「真的太像，超不吉利的」。

有位網友好奇問「這兩個系統到底有什麼不同？」，原PO很專業的回應「2.0比較不會佔空間，因為租借設備直接內建在車上的車機，停車柱只是方便管理避免發生Obike亂停事件重演，不像1.0因為有KIOSK(互動式資訊服務站)所以設站要請台電拉電，設置門檻較高。」