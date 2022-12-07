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2022縣市幸福大調查 花蓮第1 竹市居次 宜蘭排第3

記者楊文琪／台北7日電
經濟日報與南山人壽共同主辦的「2022縣市幸福大調查」6日舉行公布記者會，得獎各縣市與主辦單位代表合影，左起為冠德企業執行副總張勝安、新竹市代理市長陳章賢、新北市副市長劉和然、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台中市長盧秀燕、屏東縣副縣長吳麗雪、宜蘭縣長林姿妙、南山人壽代理總經理范文偉、經濟日報社長劉永平。(記者杜建重／攝影)
經濟日報與南山人壽共同主辦的「2022縣市幸福大調查」6日舉行公布記者會，得獎各縣市與主辦單位代表合影，左起為冠德企業執行副總張勝安、新竹市代理市長陳章賢、新北市副市長劉和然、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台中市長盧秀燕、屏東縣副縣長吳麗雪、宜蘭縣長林姿妙、南山人壽代理總經理范文偉、經濟日報社長劉永平。(記者杜建重／攝影)

經濟日報與南山人壽共同主辦的「2022縣市幸福指數大調查」6日公布結果，花蓮縣勇奪冠軍，排名比去年大幅進步12名，同時拿下「最佳進步獎」；去年冠軍新竹市以些微差距位居第二，第三到第五名依次是宜蘭縣、嘉義市、台北市。

至於「地方政府施政滿意度」調查，嘉義市、花蓮縣並列第一，滿意度均為77.6%，第三名台中市的75.4%，新北市、屏東縣並列第四，滿意度為74.8％。

昨天包括花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台中市長盧秀燕、新竹市代理市長陳章賢、新北市副市長劉和然、屏東縣副縣長吳麗雪均出席，分享幸福施政秘訣。

這項調查由經濟日報與南山人壽共同主辦，永慶房屋、台灣大、中華航空、冠德企業集團、京元電、中保科技集團協辦。

經濟日報連續11年舉辦縣市幸福指數大調查，可說是各縣市執政團隊的施政成績總體檢。這項調查綜合了「政府統計數據」與「民意調查結果」，各占五成比重，綜合計算出「幸福指數」。今年民調共1萬5575位有效樣本，是全台最大規模的幸福民調。

今年縣市幸福指數第一名是花蓮縣，花蓮縣在統計指數上居所有縣市第八名，但在民調成績大放異彩，民眾對於社會聯繫、環境品質、健康、生活現況、個人安全、地方政府施政等六項指標的滿意度，均為全台最高，成為今年奪冠關鍵。

今年亞軍為新竹市，新竹市是縣市幸福大調查的常勝軍，過去11年有六次拿下冠軍，今年獲第二名。新竹市在政府統計數據多項指標均在前段班，包括每人可支配所得、大專以上人口比率、平均餘命、暴力犯罪發生率低等。第三名是宜蘭縣，比去年進步九名，關鍵是民調成績優異，民眾對居住條件滿意度為全台最高，對環境品質、教育成就、生活現況等都在全台前三名。

「2022縣市幸福指標大調查」民調委託聯合行銷研究中心執行，於8月11日至10月8日期間以電話訪問20歲以上民眾，完成1萬5575位有效樣本，除金門縣完訪607人、連江縣完訪136人外，其他20縣市都在741人～743人間。在95％信心水準下，除金門與連江外，其他20個縣市抽樣誤差都在±3.6個百分點內。

民調 指數 暴力犯罪

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