高虹安涉詐領助理費案 北檢將傳喚4助理

檢調偵辦新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費案，已著手傳喚高的國會辦公室主任及前助理。(記者蔣永佑／攝影)

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，台北地檢署本月1日約談高國會辦公室前正、副主任黃惠玟、陳昱愷，了解公積金運作情形，訊後均以證人身分請回。據了解，檢方下一步將傳喚黃女當時下轄的4名助理，確認上繳公積金是否出於自由意志，及公積金有無被挪為私用，釐清高是否涉及貪汙。

鏡週刊昨報導，爆發助理費案後，高虹安企圖安撫助理，甚至還稱「會有人搞定司法」。民進黨 立委鄭運鵬昨在臉書 貼文，在檢察官 認知上，如果嫌疑人說「有人會搞定司法」，可能就會被認定有串證嫌疑，要聲請羈押了。

北檢昨表示，全案被告目前仍維持高虹安和男友李忠庭二人，無任何主任或助理轉為汙點證人；檢方偵辦案件嚴守偵查不公開，外界勿作無謂渲染及揣測。高虹安辦公室回應，辦公室對於不肖人士意圖嫁禍北檢、陷檢調於不義令人遺憾，檢調人員不應受到任何外力干擾。

據了解，檢調調查，黃惠玟當時身為高虹安國會辦公室行政主任，主管辦公室財務，有4名對外掛名主任的國會助理，每人每月要上繳公積金，檢調因此列為下一波約談對象。

調查局北機站1日是以犯罪嫌疑人傳喚黃、陳二人，移送北檢複訊後，檢方均依證人身分請回；檢調目前並設法釐清高的前助理、男友李忠庭當時出勤狀況和工作內容，確認有無以人頭詐領助理費。

昨有媒體報導，黃惠玟因丈夫為北檢檢察事務官，應訊時配合辦案，並交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，內含逾500筆高虹安國會辦公室內帳及核銷單據，供詞對高虹安不利。

但據了解，高虹安的說詞與黃女相去甚遠，高指公積金制度是當初黃女從前立委李俊俋辦公室帶過來，2020年她初任立委，沿用黃女擔任行政主任，是黃女建議可建立公積金制度以應付辦公室開銷。