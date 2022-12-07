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人才留不住 台軍西點畢業最資深中校 洪琬婷將退役

記者洪哲政／台北7日電
2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。（本報資料照）
2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。（本報資料照）

畢業於美國西點軍校的洪琬婷，目前任職於國防部官拜陸軍中校。國防部昨日證實，她已申請退伍獲准，將結束15年任官的軍旅生涯。

任職於國防部政務辦公室官洪琬婷，曾是亞洲首位自美國西點軍校畢業的女性軍官，也是目前國軍現役西點畢業軍官中最「資深」者，表現穩定，在國軍栽培出國留學深造人力上，具有指標意義。

但據了解，負責外軍聯繫與接待業務的她，日前已呈請退伍，將在任官15年後結束軍旅生涯。其服役歷程是否符合「長留久用」原則，引發關注。

對此，國防部昨日證實，洪琬婷已服滿法定役期，因生涯規劃申請退伍，經單位慰留後仍尊重其決定，個案不影響國防部經管及人才培育政策。

國防部說，針對赴就讀美軍校學生返國派職與經管，均定期每半年召開經管會報，管制職務歷練。

統計國軍派赴西點軍校畢業返國任官者，至今未有人服役達領取退休俸的20年役期。

洪婉婷是目前國軍現役自西點軍校畢業軍官中官階最高者，她退伍後，現任職陸軍四三砲指部的胡家琪少尉，將成為國軍唯一自西點軍校畢業的女性軍官。

台灣首位送訓西點軍校且第一名畢業的李武陵，10餘年前以消極方式婉拒軍方提拔，以個人生涯選擇為由，服役八年到上尉就退役。送訓國外軍校返國軍官的處遇，開始引發關注，「西點軍官」卻報退不斷。國軍最近一次申報退伍的西點畢業軍官，是陸軍砲兵江奇峰、裝甲兵連于仁兩名少校，在從美國西點軍校畢業回台服役10年後，先後報請退伍。

對於國外軍校畢業的軍官提前退役，長期來軍方已歸納不外乎個人職涯選擇、缺乏同儕支持、受命支援外務偏多、美式訓練難融入國軍部隊「潛規則」等原因，且因學業能力強、具國外軍校背景，退伍後就業較具優勢等。但洪婉婷已歷練至中校，且再五年就能取得一般人稱「終身俸」的退休俸給，國軍卻留不住人才，真正原因必須加以探討。

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