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評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

黑白集／貪圖吃官飯 莫忘人豬狗之別

黑白集
藍營要求徹查台大教授陳明通指導的173篇論文。（本報資料照片）
藍營要求徹查台大教授陳明通指導的173篇論文。（本報資料照片）

鄭文燦因碩論抄襲被台大撤銷學位。國安局長陳明通門下又出了「抄襲仔」，朝野要求他下台，他重申「陳局長不回答陳教授的問題」，避不回應。但局長和教授都是人，陳明通別忘記自己的金句：「人若只顧吃飽，與豬狗禽獸有何差別。」再怎麼貪圖吃官飯，也不能不顧後半輩子做人。

陳明通桃李滿綠朝，被尊為「國師」。怎料，他的論文量產工廠卻葬送接班人。綠委羅致政要求他思考去留，但隔兩日，即改口「穩定政局優先」。阿通師旗下一干綠營政要門生已被盯上，不知將有多少「林智堅」。

國安局的核心價值是忠誠無私，陳局長背著陳教授醜聞，賤賣學位結黨營私，貪戀權位死不認錯，如何統領情治系統達成使命？國師如今猶如活火山，未穩住國安，倒成了動搖破口。

陳明通先前訪泰情資外洩，他稱澳洲防長出席香格里拉安全對話也被駭，藉此卸責，實則移花接木。會議主辦方證實有獨立資料系統，完全不受飯店遭駭影響。情報工作講究真實，陳明通為保位竟散布假訊息，足證陳局長和陳教授都有造假基因，如何保護國家？

黃承國及陳明通都是敗選戰犯，蔡英文不敢輕言割席。大哥阿國自請黨中央調查，表態戰清白；堂堂國安局長只顧飯碗，清白皆可拋，且不論與豬狗有何不同，至少不如黑道。(轉載自聯合報)

澳洲 蔡英文 林智堅

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