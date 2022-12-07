我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

陳明通被爆指導論文 9學生都用同一份數據

台灣新聞組／台北7日電
國安局長陳明通身陷論文風暴，去留受到各界關注。(本報資料照片)
國安局長陳明通身陷論文風暴，去留受到各界關注。(本報資料照片)

政壇論文門爭議延燒，國安局長陳明通又被爆指導9名學生論文雷同。新黨副發言人游智彬昨再爆料，陳明通指導的9位學生論文根本是「一魚九吃」，都同一份數據及研究方法，完全違反台大不可分割研究成果的規定，涉嫌抄襲，陳明通踐踏學術良知，把台大國發所當成攀升權貴捷徑。

游智彬說，如果有必要，或陳明通堅持不認錯，他將公布「9胞胎」姓名，並向台大檢舉論文抄襲。

游指出，台大學術倫理規定，不可以分割研究成果，明明是同一份數據，卻讓多人畢業，「這個不是分割研究成果，什麼才叫分割研究成果？」游還說，陳明通為了讓更多人當他學生，可能連研究計畫、報告都幫忙寫好，填上一些資料，就可迅速拿到學位。

游說，不是要指責學生，因為學生無辜也不希望牽扯他們，但這9本最大問題不僅是抄襲，他秀出3個學生用同一份 數據、研究方法，僅改變部分內容，3本分別為香港居民對香港特首及公務員的信任、香港居民對香港媒體信任的變數分析、香港居民對立法會及立法院的信任變遷研究。

游說，先前媒體人陳鳳馨也被問要不要去念，可見陳為了讓更多人當他學生，可能連研究計畫、報告都幫忙寫好，填上一些資料，就可以迅速的拿到學位。

「更惡劣的是陳明通不斷應用台大制度巧門，幫學生量身訂做」游強調，台大有規範這人具備研究潛力，就可碩士讀一年後跳博士，不用寫論文，包含媒體人、立委等，讓這些人不用拿到碩士學位，直接讀博士。

曾是陳明通學生的民進黨立委高嘉瑜昨天一度受訪表示，內閣預計年後改組，相信陳明通很快就會下台。但高昨晚改口，強調「對師恩沒有或忘」，受訪是指內閣可能近期就會改組，不是針對陳明通。

民進黨立委范雲表示，一連串的論文事件，已經造成許多知識界和年輕世代對民進黨的信任危機，民進黨應該要全面停止辯解，深切反省。

高嘉瑜昨接受網路節目專訪，一度表示內閣已經要啟動改組，牽一髮動全身，國安局長又是很重要的位子，但黨內都已經有共識，不用擔心，相信陳明通很快就會下台。但高昨晚表示，陳明通是她的授業之師，「通師一向關懷愛護學生」，她對師恩沒有或忘，對受訪發言造成的誤解與困擾深自檢討，更要對陳明通老師公開致歉。

國安局長陳明通身陷論文風暴，去留受到各界關注。(本報資料照片)
國安局長陳明通身陷論文風暴，去留受到各界關注。(本報資料照片)

香港 民進黨

上一則

新聞評論／論文抄掉「五星傳說」 民進黨才想起謙卑

下一則

嘉義市長選舉民調 黃敏惠領先李俊俋37個百分點

延伸閱讀

國民黨立委要求徹查陳明通指導論文 教長反對

國民黨立委要求徹查陳明通指導論文 教長反對
新聞評論／要幾件抄襲案 才能讓陳明通知所進退？

新聞評論／要幾件抄襲案 才能讓陳明通知所進退？
學生論文連被認定抄襲 綠委也籲陳明通道歉辭國安局長

學生論文連被認定抄襲 綠委也籲陳明通道歉辭國安局長
藍綠白夾擊 促蔡英文處理陳明通去留

藍綠白夾擊 促蔡英文處理陳明通去留

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

2022-11-30 02:29
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

2022-12-01 21:17
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算