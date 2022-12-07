陳明通被爆指導論文 9學生都用同一份數據

國安局長陳明通身陷論文風暴，去留受到各界關注。(本報資料照片)

政壇論文門爭議延燒，國安局長陳明通又被爆指導9名學生論文雷同。新黨副發言人游智彬昨再爆料，陳明通指導的9位學生論文根本是「一魚九吃」，都同一份數據及研究方法，完全違反台大不可分割研究成果的規定，涉嫌抄襲，陳明通踐踏學術良知，把台大國發所當成攀升權貴捷徑。

游智彬說，如果有必要，或陳明通堅持不認錯，他將公布「9胞胎」姓名，並向台大檢舉論文抄襲。

游指出，台大學術倫理規定，不可以分割研究成果，明明是同一份數據，卻讓多人畢業，「這個不是分割研究成果，什麼才叫分割研究成果？」游還說，陳明通為了讓更多人當他學生，可能連研究計畫、報告都幫忙寫好，填上一些資料，就可迅速拿到學位。

游說，不是要指責學生，因為學生無辜也不希望牽扯他們，但這9本最大問題不僅是抄襲，他秀出3個學生用同一份 數據、研究方法，僅改變部分內容，3本分別為香港 居民對香港特首及公務員的信任、香港居民對香港媒體信任的變數分析、香港居民對立法會及立法院的信任變遷研究。

游說，先前媒體人陳鳳馨也被問要不要去念，可見陳為了讓更多人當他學生，可能連研究計畫、報告都幫忙寫好，填上一些資料，就可以迅速的拿到學位。

「更惡劣的是陳明通不斷應用台大制度巧門，幫學生量身訂做」游強調，台大有規範這人具備研究潛力，就可碩士讀一年後跳博士，不用寫論文，包含媒體人、立委等，讓這些人不用拿到碩士學位，直接讀博士。

曾是陳明通學生的民進黨 立委高嘉瑜昨天一度受訪表示，內閣預計年後改組，相信陳明通很快就會下台。但高昨晚改口，強調「對師恩沒有或忘」，受訪是指內閣可能近期就會改組，不是針對陳明通。

民進黨立委范雲表示，一連串的論文事件，已經造成許多知識界和年輕世代對民進黨的信任危機，民進黨應該要全面停止辯解，深切反省。

高嘉瑜昨接受網路節目專訪，一度表示內閣已經要啟動改組，牽一髮動全身，國安局長又是很重要的位子，但黨內都已經有共識，不用擔心，相信陳明通很快就會下台。但高昨晚表示，陳明通是她的授業之師，「通師一向關懷愛護學生」，她對師恩沒有或忘，對受訪發言造成的誤解與困擾深自檢討，更要對陳明通老師公開致歉。