有線電視大戰 雙霸主蔡明忠、練台生和解

有線電視雙雄爭霸史 資料來源：NCC

有線電視版權費爭議多年，上百億台幣版權費資金遭凍結，幾度差點讓百萬用戶斷訊，這場有線電視戰爭的兩大主角富邦集團董事長蔡明忠與年代董事長練台生終於「和解」，富邦旗下系統台凱擘與年代的系統頻道代理商佳訊，最近簽訂頻道版權費合約，議定系統及頻道代理商價格並請款。經過多年纏鬥，蔡明忠與練台生首度「世紀大和解」。

凱擘表示，過去因頻道轉換代理商產生授權費金額歧見，目前已達成共識。佳訊表示，雙方已經談妥一陣子，已完成合約、請款中。

國家通訊傳播委員會（NCC）開放有線電視跨區經營近8年，新系統業者加入戰場，開啟削價競爭及搶地盤大戰，新業者殺價到一年僅收每戶1500元(台幣，下同，約49美元)，顛覆有線電視產業秩序。

以往有線電視每月收視費約480至580元，其中頻道版權費用約240元，頻道及頻道代理商規畫與新系統業者簽訂經營區行政總戶數的15%為版權費用計算，但新進業者不埋單，練台生投資 的台北市北都有線，經營新北市的全國及大豐電都發生過未支付頻道版權費的狀況，多次引爆斷訊危機。

業者指出，新系統業者連每個月240元的版權費都付不出來，但NCC針對版權費喬不攏事件，只會要求不得斷訊，調處無效，導致欠費糾紛遲遲未能解決。

在此期間，蔡明忠擴大頻道代理版圖，練台生則在2019年至2020年成為北都及全國的重要股東，拿下更多頻道代購權，獲得新業者支持。兩大霸主之爭，讓版權費欠費大戰，從新業者在市場的爭議，延伸到頻道代理版圖之爭，更升級至蔡明忠、練台生兩大陣營的戰爭，相互叫陣。

蔡明忠在2020年發動反制，旗下凱擘及台灣大（台媒）與大新店民主等共19個系統業者，策略性不支付頻道版權費給中嘉旗下全球數位、練台生旗下佳訊等頻道代理商，蔡明忠旗下優視等頻道代理商也不收取各大多系統營運商（MSO）的頻道版權費。

蔡明忠此舉把戰線擴大，將頻道版權費欠費事件再次端上檯面，中嘉等收不到錢的業者也加入戰場，前兩年是版權費「欠債大戰」高峰期，NCC累積數十件斷訊調處案，業者到法院互告給付版權費的訴訟案也超過十多件，累計業界未支付的版權費總金額超過百億台幣，變成資金消耗戰，部分頻道業者乾脆離開台灣。

如今蔡明忠、練台生雙方終於和解，業界看好有助產業發展。